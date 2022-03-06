Блинкен пообещал инвестиции в энергетику Молдавии
Госсекретарь Блинкен: США инвестируют 18 миллионов долларов в энергетику Молдавии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. США инвестируют 18 миллионов долларов в энергетику Молдавии, чтобы поддержать независимость страны, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика зависит от поставок газа из России и на сегодняшний день не может полностью от них отказаться. Республика намерена укреплять энергетический сектор и искать альтернативные маршруты для укрепления уровня безопасности страны.
"Мы инвестируем 18 миллионов долларов в область энергетики Молдавии, энергетическая безопасность - это один из гарантов независимости. Мы поможем финансово, также предоставим экспертов", - заявил Блинкен.
В Молдавии до 20 марта действует режим чрезвычайного положения из-за кризиса в энергетике, связанного с газовым сектором.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.