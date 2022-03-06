https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776914269.html

Блинкен пообещал инвестиции в энергетику Молдавии

Блинкен пообещал инвестиции в энергетику Молдавии - РИА Новости, 06.03.2022

Блинкен пообещал инвестиции в энергетику Молдавии

США инвестируют 18 миллионов долларов в энергетику Молдавии, чтобы поддержать независимость страны, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:39

2022-03-06T13:39

2022-03-06T13:39

сергей куприянов

майя санду

молдавия

газпром

молдовагаз

в мире

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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. США инвестируют 18 миллионов долларов в энергетику Молдавии, чтобы поддержать независимость страны, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика зависит от поставок газа из России и на сегодняшний день не может полностью от них отказаться. Республика намерена укреплять энергетический сектор и искать альтернативные маршруты для укрепления уровня безопасности страны."Мы инвестируем 18 миллионов долларов в область энергетики Молдавии, энергетическая безопасность - это один из гарантов независимости. Мы поможем финансово, также предоставим экспертов", - заявил Блинкен.В Молдавии до 20 марта действует режим чрезвычайного положения из-за кризиса в энергетике, связанного с газовым сектором."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776912251.html

https://ria.ru/20220224/energetika-1774851167.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей куприянов, майя санду, молдавия, газпром, молдовагаз, в мире