Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776912251.html
США поддерживают стремление Молдавии стать частью ЕС, заявил Блинкен
США поддерживают стремление Молдавии стать частью ЕС, заявил Блинкен - РИА Новости, 06.03.2022
США поддерживают стремление Молдавии стать частью ЕС, заявил Блинкен
СЩА поддерживает европейские стремления Молдавии, но решение о вступлении республики в Евросоюз должны решать Молдавия и ЕС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:20
2022-03-06T13:55
в мире
молдавия
сша
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d58c4bcf68c93526586122e2d6d9bb1d.jpg
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. СЩА поддерживает европейские стремления Молдавии, но решение о вступлении республики в Евросоюз должны решать Молдавия и ЕС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе."Мы поддерживаем европейские устремления Молдавии. Это желание граждан Молдавии, и мы приветствуем последние шаги в этом направлении. Что касается дальнейших действий - это вопрос между Молдавией и ЕС", - заявил Блинкен.Он добавил, что Вашингтон уважает нейтральный статус Молдавии, а также ее суверенитет."Мы ценим поддержку США суверенитета и территориальной целостности Молдавии и нашего европейского курса. Мы бы хотели, чтобы Вы посетили нас в условиях мира, у нас есть большие планы по трансформации Молдавии", - добавила Санду на том же брифинге, обращаясь к Блинкену.Санду в четверг вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия в четверг направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, соответствующий документ подписал премьер страны Ираклий Гарибашвили.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776915886.html
молдавия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_336db122c5830c5e001c2bfc6dd71195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, энтони блинкен
13:20 06.03.2022 (обновлено: 13:55 06.03.2022)
 
США поддерживают стремление Молдавии стать частью ЕС, заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен заявил, что США поддерживают европейские стремления Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкАкция сторонников М. Санду в Кишиневе
Акция сторонников М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Акция сторонников М. Санду в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. СЩА поддерживает европейские стремления Молдавии, но решение о вступлении республики в Евросоюз должны решать Молдавия и ЕС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе.
"Мы поддерживаем европейские устремления Молдавии. Это желание граждан Молдавии, и мы приветствуем последние шаги в этом направлении. Что касается дальнейших действий - это вопрос между Молдавией и ЕС", - заявил Блинкен.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 08:00
Проскочить без очереди. Примет ли Евросоюз Украину, Молдавию и Грузию
Он добавил, что Вашингтон уважает нейтральный статус Молдавии, а также ее суверенитет.
"Мы ценим поддержку США суверенитета и территориальной целостности Молдавии и нашего европейского курса. Мы бы хотели, чтобы Вы посетили нас в условиях мира, у нас есть большие планы по трансформации Молдавии", - добавила Санду на том же брифинге, обращаясь к Блинкену.
Санду в четверг вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия в четверг направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, соответствующий документ подписал премьер страны Ираклий Гарибашвили.
Избранный президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 13:54
Молдавия попросила партнеров о поддержке для помощи беженцам
 
В миреМолдавияСШАЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала