https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776912251.html
США поддерживают стремление Молдавии стать частью ЕС, заявил Блинкен
США поддерживают стремление Молдавии стать частью ЕС, заявил Блинкен - РИА Новости, 06.03.2022
США поддерживают стремление Молдавии стать частью ЕС, заявил Блинкен
СЩА поддерживает европейские стремления Молдавии, но решение о вступлении республики в Евросоюз должны решать Молдавия и ЕС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:20
2022-03-06T13:20
2022-03-06T13:55
в мире
молдавия
сша
энтони блинкен
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. СЩА поддерживает европейские стремления Молдавии, но решение о вступлении республики в Евросоюз должны решать Молдавия и ЕС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе."Мы поддерживаем европейские устремления Молдавии. Это желание граждан Молдавии, и мы приветствуем последние шаги в этом направлении. Что касается дальнейших действий - это вопрос между Молдавией и ЕС", - заявил Блинкен.Он добавил, что Вашингтон уважает нейтральный статус Молдавии, а также ее суверенитет."Мы ценим поддержку США суверенитета и территориальной целостности Молдавии и нашего европейского курса. Мы бы хотели, чтобы Вы посетили нас в условиях мира, у нас есть большие планы по трансформации Молдавии", - добавила Санду на том же брифинге, обращаясь к Блинкену.Санду в четверг вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия в четверг направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, соответствующий документ подписал премьер страны Ираклий Гарибашвили.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776915886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, сша, энтони блинкен
13:20 06.03.2022 (обновлено: 13:55 06.03.2022)
США поддерживают стремление Молдавии стать частью ЕС, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен заявил, что США поддерживают европейские стремления Молдавии
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. СЩА поддерживает европейские стремления Молдавии, но решение о вступлении республики в Евросоюз должны решать Молдавия и ЕС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе.
"Мы поддерживаем европейские устремления Молдавии
. Это желание граждан Молдавии, и мы приветствуем последние шаги в этом направлении. Что касается дальнейших действий - это вопрос между Молдавией и ЕС", - заявил Блинкен.
Он добавил, что Вашингтон уважает нейтральный статус Молдавии, а также ее суверенитет.
"Мы ценим поддержку США суверенитета и территориальной целостности Молдавии и нашего европейского курса. Мы бы хотели, чтобы Вы посетили нас в условиях мира, у нас есть большие планы по трансформации Молдавии", - добавила Санду на том же брифинге, обращаясь к Блинкену.
Санду в четверг вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия в четверг направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, соответствующий документ подписал премьер страны Ираклий Гарибашвили.