https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776912251.html

США поддерживают стремление Молдавии стать частью ЕС, заявил Блинкен

США поддерживают стремление Молдавии стать частью ЕС, заявил Блинкен - РИА Новости, 06.03.2022

США поддерживают стремление Молдавии стать частью ЕС, заявил Блинкен

СЩА поддерживает европейские стремления Молдавии, но решение о вступлении республики в Евросоюз должны решать Молдавия и ЕС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:20

2022-03-06T13:20

2022-03-06T13:55

в мире

молдавия

сша

энтони блинкен

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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. СЩА поддерживает европейские стремления Молдавии, но решение о вступлении республики в Евросоюз должны решать Молдавия и ЕС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе."Мы поддерживаем европейские устремления Молдавии. Это желание граждан Молдавии, и мы приветствуем последние шаги в этом направлении. Что касается дальнейших действий - это вопрос между Молдавией и ЕС", - заявил Блинкен.Он добавил, что Вашингтон уважает нейтральный статус Молдавии, а также ее суверенитет."Мы ценим поддержку США суверенитета и территориальной целостности Молдавии и нашего европейского курса. Мы бы хотели, чтобы Вы посетили нас в условиях мира, у нас есть большие планы по трансформации Молдавии", - добавила Санду на том же брифинге, обращаясь к Блинкену.Санду в четверг вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия в четверг направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, соответствующий документ подписал премьер страны Ираклий Гарибашвили.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776915886.html

молдавия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, сша, энтони блинкен