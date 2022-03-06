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https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776904071.html
Более 216 тысяч украинцев въехали в Молдавию с 24 февраля
Более 216 тысяч украинцев въехали в Молдавию с 24 февраля - РИА Новости, 06.03.2022
Более 216 тысяч украинцев въехали в Молдавию с 24 февраля
Более 216 тысяч граждан Украины въехали в Молдавию с 24 февраля, 1429 из них попросили предоставить убежище, сообщила пресс-служба МВД. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:00
2022-03-06T12:00
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
молдавия
россия
вооруженные силы рф
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Более 216 тысяч граждан Украины въехали в Молдавию с 24 февраля, 1429 из них попросили предоставить убежище, сообщила пресс-служба МВД."В период с 24 февраля по 3 марта в Молдавию въехали 216 490 граждан Украины. В тот же период территорию Молдавии покинули 138 341 граждан Украины, в Бюро миграции и убежища обратились 1429 украинских гражданина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775979049.html
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донецкая народная республика
молдавия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, молдавия, россия, вооруженные силы рф
12:00 06.03.2022
 
Более 216 тысяч украинцев въехали в Молдавию с 24 февраля

Более 216 тысяч украинцев въехали в Молдавию с 24 февраля, 1429 попросили убежища

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Более 216 тысяч граждан Украины въехали в Молдавию с 24 февраля, 1429 из них попросили предоставить убежище, сообщила пресс-служба МВД.
"В период с 24 февраля по 3 марта в Молдавию въехали 216 490 граждан Украины. В тот же период территорию Молдавии покинули 138 341 граждан Украины, в Бюро миграции и убежища обратились 1429 украинских гражданина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаМолдавияРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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