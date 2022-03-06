https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776904071.html

Более 216 тысяч украинцев въехали в Молдавию с 24 февраля

Более 216 тысяч украинцев въехали в Молдавию с 24 февраля - РИА Новости, 06.03.2022

Более 216 тысяч украинцев въехали в Молдавию с 24 февраля

Более 216 тысяч граждан Украины въехали в Молдавию с 24 февраля, 1429 из них попросили предоставить убежище, сообщила пресс-служба МВД. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:00

2022-03-06T12:00

2022-03-06T12:00

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

молдавия

россия

вооруженные силы рф

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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Более 216 тысяч граждан Украины въехали в Молдавию с 24 февраля, 1429 из них попросили предоставить убежище, сообщила пресс-служба МВД."В период с 24 февраля по 3 марта в Молдавию въехали 216 490 граждан Украины. В тот же период территорию Молдавии покинули 138 341 граждан Украины, в Бюро миграции и убежища обратились 1429 украинских гражданина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775979049.html

https://ria.ru/20220305/bezhentsy-1776639769.html

донецкая народная республика

молдавия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, молдавия, россия, вооруженные силы рф