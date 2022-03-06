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https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776875100.html
"Обнаглевшим" украинским беженцам предложили вернуться на родину
"Обнаглевшим" украинским беженцам предложили вернуться на родину - РИА Новости, 06.03.2022
"Обнаглевшим" украинским беженцам предложили вернуться на родину
Жительница Молдавии возмутилась поведением некоторых приезжающих в страну жителей Украины, призвав беженцев вести себя прилично или вернуться на родину, ролик... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T06:10
2022-03-06T06:43
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
молдавия
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Жительница Молдавии возмутилась поведением некоторых приезжающих в страну жителей Украины, призвав беженцев вести себя прилично или вернуться на родину, ролик был опубликован в TikTok.Девушка с ником loveverunkiklove рассказала, что украинцев в Молдавии приняли "даже больше, чем как своих". Так, их обеспечили бесплатным жильем, водой, едой и другим необходимым.Она задалась вопросом, кем являются беженцы, чтобы кричать и ругаться с обслуживающим их персоналом из-за того, что с ними разговаривают по-русски."Вот вы мне скажите, вы вообще нормальные люди? Кто вы такие? Если вам что-то не нравится, собирайте свои манатки и уезжайте обратно на Украину. Там вы будете разговаривать на языке, какой вам нравится – на украинском, русском, английском", - заявила она.Также девушка рассказала о случае, когда прибывший из Украины человек заказал пять бургеров и показал свой паспорт, намекая, что ему должны отдать их бесплатно. "Ну это не наглость вообще? Вам не стыдно?... Знаете, что я думаю. Я думаю, что пора, наверно уже, позакрывать границы, потому что это никуда не годится, ребята. Вы находитесь в чужой стране, и вас приняли очень тепло", - добавила она.Впоследствии аккаунт девушки в TikTok оказался удален.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС России развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776615321.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, молдавия, украина
06:10 06.03.2022 (обновлено: 06:43 06.03.2022)
 
"Обнаглевшим" украинским беженцам предложили вернуться на родину

Жительница Молдавии предложила украинским беженцам вернуться на родину

© REUTERS / Bernadett SzaboЛюди на границе Украины
Люди на границе Украины - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Жительница Молдавии возмутилась поведением некоторых приезжающих в страну жителей Украины, призвав беженцев вести себя прилично или вернуться на родину, ролик был опубликован в TikTok.
Девушка с ником loveverunkiklove рассказала, что украинцев в Молдавии приняли "даже больше, чем как своих". Так, их обеспечили бесплатным жильем, водой, едой и другим необходимым.
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Она задалась вопросом, кем являются беженцы, чтобы кричать и ругаться с обслуживающим их персоналом из-за того, что с ними разговаривают по-русски.
"Вот вы мне скажите, вы вообще нормальные люди? Кто вы такие? Если вам что-то не нравится, собирайте свои манатки и уезжайте обратно на Украину. Там вы будете разговаривать на языке, какой вам нравится – на украинском, русском, английском", - заявила она.
Также девушка рассказала о случае, когда прибывший из Украины человек заказал пять бургеров и показал свой паспорт, намекая, что ему должны отдать их бесплатно. "Ну это не наглость вообще? Вам не стыдно?... Знаете, что я думаю. Я думаю, что пора, наверно уже, позакрывать границы, потому что это никуда не годится, ребята. Вы находитесь в чужой стране, и вас приняли очень тепло", - добавила она.
Впоследствии аккаунт девушки в TikTok оказался удален.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС России развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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