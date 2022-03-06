https://ria.ru/20220306/mirnye-1776884790.html

В ДНР за сутки пострадали 15 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки пострадали 15 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.03.2022

В ДНР за сутки пострадали 15 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

За сутки зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны украинских войск, ранены 15 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T09:08

2022-03-06T09:08

2022-03-06T09:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донбасс

украина

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. За сутки зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны украинских войск, ранены 15 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранены 15 мирных жителей, в т.ч. 6 с освобожденных Народной милицией ДНР территорий", - говорится в сообщении.Отмечается, что в общей сложности за сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 226 единиц боеприпасов. Повреждено 14 домостроений и 16 объектов гражданской инфраструктуры на горловском и донецком направлениях.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина