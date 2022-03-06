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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/mirnye-1776884790.html
В ДНР за сутки пострадали 15 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки пострадали 15 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.03.2022
В ДНР за сутки пострадали 15 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ
За сутки зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны украинских войск, ранены 15 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:08
2022-03-06T09:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
украина
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. За сутки зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны украинских войск, ранены 15 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранены 15 мирных жителей, в т.ч. 6 с освобожденных Народной милицией ДНР территорий", - говорится в сообщении.Отмечается, что в общей сложности за сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 226 единиц боеприпасов. Повреждено 14 домостроений и 16 объектов гражданской инфраструктуры на горловском и донецком направлениях.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html
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донбасс
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина
09:08 06.03.2022 (обновлено: 09:16 06.03.2022)
 
В ДНР за сутки пострадали 15 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки пострадали 15 мирных жителей из-за обстрелов со стороны украинских войск

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. За сутки зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны украинских войск, ранены 15 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранены 15 мирных жителей, в т.ч. 6 с освобожденных Народной милицией ДНР территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности за сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 226 единиц боеприпасов. Повреждено 14 домостроений и 16 объектов гражданской инфраструктуры на горловском и донецком направлениях.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
08:00
В шаге от второго Чернобыля
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассУкраина
 
 
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