https://ria.ru/20220306/miny-1776905629.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Спартак, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли населенный пункт Спартак, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Спартак, заявили в ДНР

Украинские войска в 11.47 мск обстреляли населенный пункт Спартак в ДНР, были выпущены четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:18

2022-03-06T12:18

2022-03-06T12:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769918317_0:1:3023:1701_1920x0_80_0_0_f335789d68e243ff9ad7c68433a15fa0.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.47 мск обстреляли населенный пункт Спартак в ДНР, были выпущены четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:47 – н.п. Опытное– н.п. Спартак: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина