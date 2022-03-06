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ВСУ обстреляли населенный пункт Спартак, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Спартак, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Спартак, заявили в ДНР
Украинские войска в 11.47 мск обстреляли населенный пункт Спартак в ДНР, были выпущены четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:18
2022-03-06T12:18
2022-03-06T12:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.47 мск обстреляли населенный пункт Спартак в ДНР, были выпущены четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:47 – н.п. Опытное– н.п. Спартак: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
ВСУ обстреляли населенный пункт Спартак, заявили в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили четыре мины по населенному пункту Спартак