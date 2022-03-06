https://ria.ru/20220306/mery-1776913029.html

ЦБ принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках

ЦБ принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках - РИА Новости, 06.03.2022

ЦБ принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках

Банк России принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках, что позволит компаниям сохранить существующий уровень листинга, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:27

2022-03-06T13:27

2022-03-06T13:27

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банк России принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках, что позволит компаниям сохранить существующий уровень листинга, говорится в сообщении регулятора."Банк России определил льготный период для соблюдения требований для поддержания ценных бумаг в котировальных списках. ... Реализация этих мер позволит эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки биржи, сохранить существующий уровень листинга", - сказано в сообщении.Отмечается, что в части наличия в составе совета директоров, а также его комитетов независимых директоров льготный период установлен до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2022 года. В части количества акций эмитента в свободном обращении льготный период установлен до 1 июля 2023 года.Наконец, в части уровня кредитного рейтинга эмитента или выпуска облигаций эмитента или поручителя, удовлетворявшему требованиям по состоянию на 1 февраля 2022 года, льготный период установлен до 1 октября 2022 года.

https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)