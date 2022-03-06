https://ria.ru/20220306/mery-1776913029.html
ЦБ принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках
ЦБ принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках - РИА Новости, 06.03.2022
ЦБ принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках
Банк России принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках, что позволит компаниям сохранить существующий уровень листинга, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:27
2022-03-06T13:27
2022-03-06T13:27
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банк России принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках, что позволит компаниям сохранить существующий уровень листинга, говорится в сообщении регулятора."Банк России определил льготный период для соблюдения требований для поддержания ценных бумаг в котировальных списках. ... Реализация этих мер позволит эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки биржи, сохранить существующий уровень листинга", - сказано в сообщении.Отмечается, что в части наличия в составе совета директоров, а также его комитетов независимых директоров льготный период установлен до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2022 года. В части количества акций эмитента в свободном обращении льготный период установлен до 1 июля 2023 года.Наконец, в части уровня кредитного рейтинга эмитента или выпуска облигаций эмитента или поручителя, удовлетворявшему требованиям по состоянию на 1 февраля 2022 года, льготный период установлен до 1 октября 2022 года.
https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
ЦБ принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках
Центральный банк принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банк России принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках, что позволит компаниям сохранить существующий уровень листинга, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России определил льготный период для соблюдения требований для поддержания ценных бумаг в котировальных списках. ... Реализация этих мер позволит эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки биржи, сохранить существующий уровень листинга", - сказано в сообщении
.
Отмечается, что в части наличия в составе совета директоров, а также его комитетов независимых директоров льготный период установлен до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2022 года. В части количества акций эмитента в свободном обращении льготный период установлен до 1 июля 2023 года.
Наконец, в части уровня кредитного рейтинга эмитента или выпуска облигаций эмитента или поручителя, удовлетворявшему требованиям по состоянию на 1 февраля 2022 года, льготный период установлен до 1 октября 2022 года.