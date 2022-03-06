https://ria.ru/20220306/medved-1776940737.html

Самая "русская" тренировка восхитилась пользователей Сети

"Нет ничего более русского": в Сети восхитились тренировкой с медведем - РИА Новости, 06.03.2022

Самая "русская" тренировка восхитилась пользователей Сети

Пользователи американской соцсети Reddit по достоинству оценили видео, на котором двое мужчин проводят тренировку, а третьим в их компании оказался медведь. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T17:07

2022-03-06T17:07

2022-03-06T17:08

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саратов

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пользователи американской соцсети Reddit по достоинству оценили видео, на котором двое мужчин проводят тренировку, а третьим в их компании оказался медведь."Всем нравится приводить своих домашних питомцев на кроссфит-тренировки, даже русским", — отметил kec04fsu1."Невозможно придумать ничего более русского", — считает AvianCommunist."В России к каждой купленной карте фитнес-клуба прилагается медведь", — пошутил Havila2158."Это видео настолько русское, что, пока я его смотрел, у меня даже появился акцент", — признался GrimMerpz."Медведи — лучшие компаньоны для спортивных тренировок", — написал duffivaka."Именно поэтому американцы любят русских. Ребята, вы потрясающие!" — подытожили пользователи.В прошлом году на YouTube появилось видео под названием "Медведь наслаждается закусками со своим лучшим другом — человеком", записанное в Саратове. Среди прочего мужчина кормил зверя с рук, а на столе из угощений были фрукты, колбаса и другие блюда.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220112/medved-1767491569.html

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саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, саратов, общество