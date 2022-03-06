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Mastercard приостанавливает операции в России
Mastercard приостанавливает операции в России - РИА Новости, 06.03.2022
Mastercard приостанавливает операции в России
Mastercard решила приостановить предоставление услуг в России, выпущенные российскими банками карты больше не будут поддерживаться сетью Mastercard, говорится в РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T01:27
2022-03-06T05:58
общество
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Mastercard решила приостановить предоставление услуг в России, выпущенные российскими банками карты больше не будут поддерживаться сетью Mastercard, говорится в сообщении корпорации.Подчеркивается, что "карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard". Кроме того, карты Mastercard, выпущенные за пределами России, не будут работать на российской территории.В компании отметили, что возобновят операции в России, когда "это будет уместно" - в случае отсутствия законодательных ограничений.
https://ria.ru/20220306/karty-1776865268.html
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общество, россия
01:27 06.03.2022 (обновлено: 05:58 06.03.2022)
 
Mastercard приостанавливает операции в России

Mastercard решила приостановить предоставление услуг в России

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Mastercard решила приостановить предоставление услуг в России, выпущенные российскими банками карты больше не будут поддерживаться сетью Mastercard, говорится в сообщении корпорации.
"Мы решили приостановить предоставление наших сетевых услуг в России", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что "карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard". Кроме того, карты Mastercard, выпущенные за пределами России, не будут работать на российской территории.
В компании отметили, что возобновят операции в России, когда "это будет уместно" - в случае отсутствия законодательных ограничений.
Клиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
01:37
Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России
 
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