https://ria.ru/20220306/mastercard-1776864904.html
Mastercard приостанавливает операции в России
Mastercard приостанавливает операции в России - РИА Новости, 06.03.2022
Mastercard приостанавливает операции в России
Mastercard решила приостановить предоставление услуг в России, выпущенные российскими банками карты больше не будут поддерживаться сетью Mastercard, говорится в РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T01:27
2022-03-06T01:27
2022-03-06T05:58
общество
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Mastercard решила приостановить предоставление услуг в России, выпущенные российскими банками карты больше не будут поддерживаться сетью Mastercard, говорится в сообщении корпорации.Подчеркивается, что "карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard". Кроме того, карты Mastercard, выпущенные за пределами России, не будут работать на российской территории.В компании отметили, что возобновят операции в России, когда "это будет уместно" - в случае отсутствия законодательных ограничений.
https://ria.ru/20220306/karty-1776865268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
01:27 06.03.2022 (обновлено: 05:58 06.03.2022)
Mastercard приостанавливает операции в России
Mastercard решила приостановить предоставление услуг в России