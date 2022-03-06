Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776974952.html
Глава СК поручил расследовать факт обстрела мирных жителей в Мариуполе
Глава СК поручил расследовать факт обстрела мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2022
Глава СК поручил расследовать факт обстрела мирных жителей в Мариуполе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела группы мирных граждан, покидающих Мариуполь, сообщает СК РФ. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:28
2022-03-06T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела группы мирных граждан, покидающих Мариуполь, сообщает СК РФ.Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что боевики подразделения "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору. Двое гражданских погибли, четверо получили ранения."Глава СК России указал на необходимость оперативного принятия всех мер, направленных на установление лиц причастных к преступной деятельности по уничтожению мирного населения, осуществить сбор и фиксацию доказательств", - говорится в сообщении.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/natsionalisty-1776966743.html
https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776972730.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_14:0:1266:939_1920x0_80_0_0_3e786e607d052490a98902131eff31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
22:28 06.03.2022
 
Глава СК поручил расследовать факт обстрела мирных жителей в Мариуполе

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела мирных жителей, покидающих Мариуполь

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела группы мирных граждан, покидающих Мариуполь, сообщает СК РФ.
Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что боевики подразделения "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору. Двое гражданских погибли, четверо получили ранения.
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 21:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: националисты в Мариуполе размещают оружие в жилых домах
"Глава СК России указал на необходимость оперативного принятия всех мер, направленных на установление лиц причастных к преступной деятельности по уничтожению мирного населения, осуществить сбор и фиксацию доказательств", - говорится в сообщении.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница Мариуполя, самостоятельно покинувшая город по гуманитарному коридору, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 22:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 11-й: проблемы с эвакуацией и уничтожение боевой авиации Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала