https://ria.ru/20220306/mariupol-1776974952.html

Глава СК поручил расследовать факт обстрела мирных жителей в Мариуполе

Глава СК поручил расследовать факт обстрела мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2022

Глава СК поручил расследовать факт обстрела мирных жителей в Мариуполе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела группы мирных граждан, покидающих Мариуполь, сообщает СК РФ. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T22:28

2022-03-06T22:28

2022-03-06T22:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела группы мирных граждан, покидающих Мариуполь, сообщает СК РФ.Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что боевики подразделения "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору. Двое гражданских погибли, четверо получили ранения."Глава СК России указал на необходимость оперативного принятия всех мер, направленных на установление лиц причастных к преступной деятельности по уничтожению мирного населения, осуществить сбор и фиксацию доказательств", - говорится в сообщении.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/natsionalisty-1776966743.html

https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776972730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)