https://ria.ru/20220306/mariupol-1776970954.html

Киев нарушил условия вывода гражданских из Мариуполя, заявили в Минобороны

Киев нарушил условия вывода гражданских из Мариуполя, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022

Киев нарушил условия вывода гражданских из Мариуполя, заявили в Минобороны

Украина не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению гуманитарных коридоров из Мариуполя, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T21:40

2022-03-06T21:40

2022-03-06T21:40

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению гуманитарных коридоров из Мариуполя, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."Сегодня в рамках проведения гуманитарной операции Российская Федерация в очередной раз предприняли попытку эвакуации мирных граждан из Мариуполя, при этом были детально проработаны и согласованы с украинской стороной маршруты, время и место встречи гуманитарной колонны. Россией выполнены все условия по созданию гуманитарного коридора. Вынуждены констатировать, что украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства"- говорится в сообщении.В российском военном ведомстве отметили, что по его данным в Мариуполе формирование никаких гуманитарных колонн не осуществлялось.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/mariupol-1776954596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф