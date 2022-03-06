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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776970954.html
Киев нарушил условия вывода гражданских из Мариуполя, заявили в Минобороны
Киев нарушил условия вывода гражданских из Мариуполя, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022
Киев нарушил условия вывода гражданских из Мариуполя, заявили в Минобороны
Украина не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению гуманитарных коридоров из Мариуполя, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:40
2022-03-06T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению гуманитарных коридоров из Мариуполя, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."Сегодня в рамках проведения гуманитарной операции Российская Федерация в очередной раз предприняли попытку эвакуации мирных граждан из Мариуполя, при этом были детально проработаны и согласованы с украинской стороной маршруты, время и место встречи гуманитарной колонны. Россией выполнены все условия по созданию гуманитарного коридора. Вынуждены констатировать, что украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства"- говорится в сообщении.В российском военном ведомстве отметили, что по его данным в Мариуполе формирование никаких гуманитарных колонн не осуществлялось.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776954596.html
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в мире, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
21:40 06.03.2022
 
Киев нарушил условия вывода гражданских из Мариуполя, заявили в Минобороны

Минобороны: ВС Украины вновь не соблюли условия для вывода мирных жителей из Мариуполя

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУкраинские противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь
Украинские противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Украинские противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению гуманитарных коридоров из Мариуполя, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Сегодня в рамках проведения гуманитарной операции Российская Федерация в очередной раз предприняли попытку эвакуации мирных граждан из Мариуполя, при этом были детально проработаны и согласованы с украинской стороной маршруты, время и место встречи гуманитарной колонны. Россией выполнены все условия по созданию гуманитарного коридора. Вынуждены констатировать, что украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства"- говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве отметили, что по его данным в Мариуполе формирование никаких гуманитарных колонн не осуществлялось.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Бойцы батальона Азов на Украине - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боевики "Азова" расстреляли мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМариупольВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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