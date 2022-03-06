https://ria.ru/20220306/mariupol-1776970954.html
Киев нарушил условия вывода гражданских из Мариуполя, заявили в Минобороны
Киев нарушил условия вывода гражданских из Мариуполя, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022
Киев нарушил условия вывода гражданских из Мариуполя, заявили в Минобороны
Украина не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению гуманитарных коридоров из Мариуполя, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:40
2022-03-06T21:40
2022-03-06T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению гуманитарных коридоров из Мариуполя, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."Сегодня в рамках проведения гуманитарной операции Российская Федерация в очередной раз предприняли попытку эвакуации мирных граждан из Мариуполя, при этом были детально проработаны и согласованы с украинской стороной маршруты, время и место встречи гуманитарной колонны. Россией выполнены все условия по созданию гуманитарного коридора. Вынуждены констатировать, что украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства"- говорится в сообщении.В российском военном ведомстве отметили, что по его данным в Мариуполе формирование никаких гуманитарных колонн не осуществлялось.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776954596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Киев нарушил условия вывода гражданских из Мариуполя, заявили в Минобороны
Минобороны: ВС Украины вновь не соблюли условия для вывода мирных жителей из Мариуполя