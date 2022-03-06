21:37 06.03.2022 (обновлено: 22:02 06.03.2022)
Военные ДНР помогли выбраться из пригорода Мариуполя 67 мирным жителям
Военные ДНР помогли уйти из пригорода Мариуполя 67 жителям, среди них больные и старики
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОдна из жительниц Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору, на пункте встречи беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военные ДНР помогли выбраться из пригорода Мариуполя 67 мирным жителям, передает корреспондент РИА Новости.
По его информации, среди эвакуированных - жители населенных пунктов Ляпино и Виноградное, в их числе есть лежачие больные и старики.
Ранее сообщалось, что 4 марта в селе Безыменное Новоазовского района МЧС ДНР развернуло несколько модулей для приема и обогрева мариупольских беженцев.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.