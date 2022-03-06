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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776970551.html
Военные ДНР помогли выбраться из пригорода Мариуполя 67 мирным жителям
Военные ДНР помогли выбраться из пригорода Мариуполя 67 мирным жителям - РИА Новости, 06.03.2022
Военные ДНР помогли выбраться из пригорода Мариуполя 67 мирным жителям
Военные ДНР помогли выбраться из пригорода Мариуполя 67 мирным жителям, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:37
2022-03-06T22:02
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
мирный
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военные ДНР помогли выбраться из пригорода Мариуполя 67 мирным жителям, передает корреспондент РИА Новости.По его информации, среди эвакуированных - жители населенных пунктов Ляпино и Виноградное, в их числе есть лежачие больные и старики.Ранее сообщалось, что 4 марта в селе Безыменное Новоазовского района МЧС ДНР развернуло несколько модулей для приема и обогрева мариупольских беженцев.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776711351.html
донецкая народная республика
мариуполь
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, мирный
21:37 06.03.2022 (обновлено: 22:02 06.03.2022)
 
Военные ДНР помогли выбраться из пригорода Мариуполя 67 мирным жителям

Военные ДНР помогли уйти из пригорода Мариуполя 67 жителям, среди них больные и старики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОдна из жительниц Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору, на пункте встречи беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР
Одна из жительниц Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору, на пункте встречи беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военные ДНР помогли выбраться из пригорода Мариуполя 67 мирным жителям, передает корреспондент РИА Новости.
По его информации, среди эвакуированных - жители населенных пунктов Ляпино и Виноградное, в их числе есть лежачие больные и старики.
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 13:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты не выпускают жителей Мариуполя по гумкоридору, заявили в ДНР
Ранее сообщалось, что 4 марта в селе Безыменное Новоазовского района МЧС ДНР развернуло несколько модулей для приема и обогрева мариупольских беженцев.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольМирный
 
 
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