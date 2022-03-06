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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776958181.html
ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек
ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек - РИА Новости, 06.03.2022
ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек
Военнослужащие ДНР и ВС России обеспечили безопасный выход из Мариуполя в направлении Новоазовска для 150 человек. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:32
2022-03-06T19:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
новоазовск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
мариуполь
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащие ДНР и ВС России обеспечили безопасный выход из Мариуполя в направлении Новоазовска для 150 человек."В настоящее время военнослужащими Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил России удалось обеспечить безопасный выход в направлении н.п. Новоазовска около ста пятидесяти человек", - сообщает Народная милиция ДНР в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776954596.html
новоазовск
донецкая народная республика
россия
мариуполь
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в мире, владимир путин, новоазовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, мариуполь, вооруженные силы украины
19:32 06.03.2022
 
ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек

Народная милиция: ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащие ДНР и ВС России обеспечили безопасный выход из Мариуполя в направлении Новоазовска для 150 человек.
"В настоящее время военнослужащими Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил России удалось обеспечить безопасный выход в направлении н.п. Новоазовска около ста пятидесяти человек", - сообщает Народная милиция ДНР в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Бойцы батальона Азов на Украине - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боевики "Азова" расстреляли мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинНовоазовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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