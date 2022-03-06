https://ria.ru/20220306/mariupol-1776958181.html

ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек

ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек - РИА Новости, 06.03.2022

ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек

Военнослужащие ДНР и ВС России обеспечили безопасный выход из Мариуполя в направлении Новоазовска для 150 человек. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T19:32

2022-03-06T19:32

2022-03-06T19:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

новоазовск

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776895804_289:0:2907:1472_1920x0_80_0_0_8627379a2caa3c9800a942fbb2269137.jpg

ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащие ДНР и ВС России обеспечили безопасный выход из Мариуполя в направлении Новоазовска для 150 человек."В настоящее время военнослужащими Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил России удалось обеспечить безопасный выход в направлении н.п. Новоазовска около ста пятидесяти человек", - сообщает Народная милиция ДНР в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/mariupol-1776954596.html

новоазовск

донецкая народная республика

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, новоазовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, мариуполь, вооруженные силы украины