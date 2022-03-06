https://ria.ru/20220306/mariupol-1776958181.html
ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек
ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек - РИА Новости, 06.03.2022
ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек
Военнослужащие ДНР и ВС России обеспечили безопасный выход из Мариуполя в направлении Новоазовска для 150 человек. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:32
2022-03-06T19:32
2022-03-06T19:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
новоазовск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776895804_289:0:2907:1472_1920x0_80_0_0_8627379a2caa3c9800a942fbb2269137.jpg
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащие ДНР и ВС России обеспечили безопасный выход из Мариуполя в направлении Новоазовска для 150 человек."В настоящее время военнослужащими Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил России удалось обеспечить безопасный выход в направлении н.п. Новоазовска около ста пятидесяти человек", - сообщает Народная милиция ДНР в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776954596.html
новоазовск
донецкая народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776895804_475:0:2817:1756_1920x0_80_0_0_9803c22ddfb86b92c8507454f0c1760b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, новоазовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, мариуполь, вооруженные силы украины
ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек
Народная милиция: ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек