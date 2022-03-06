Войска ДНР ведут бои с ВСУ вокруг Мариуполя, заявил Басурин
Басурин: Силы ДНР ведут бои с ВСУ вокруг Мариуполя, наступление на Волноваху идет по плану
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Силы ДНР ведут локальные бои с украинскими войсками и националистами вокруг Мариуполя, наступление на соседний райцентр Волноваха идет по плану, сказал представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Ранее он заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что республика эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.
"Вокруг Мариуполя идут локальные боестолкноения с подразделениями украинской армии и националистами. А больше ничего", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
При этом он отметил, что недалеко от Волновахи также идут бои. "Ну это (самые ожесточенные столкновения) недалеко от Волновахи. Потому что наступление идет у нас по плану, противник оказывает очень сильное противодействие этому", - сказал Басурин.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.