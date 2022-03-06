Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776957041.html
Войска ДНР ведут бои с ВСУ вокруг Мариуполя, заявил Басурин
Войска ДНР ведут бои с ВСУ вокруг Мариуполя, заявил Басурин - РИА Новости, 06.03.2022
Войска ДНР ведут бои с ВСУ вокруг Мариуполя, заявил Басурин
Силы ДНР ведут локальные бои с украинскими войсками и националистами вокруг Мариуполя, наступление на соседний райцентр Волноваха идет по плану, сказал... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:22
2022-03-06T19:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776454668_0:106:3113:1857_1920x0_80_0_0_2415aaf81acbf5fb5a67ad2a47fa7faa.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Силы ДНР ведут локальные бои с украинскими войсками и националистами вокруг Мариуполя, наступление на соседний райцентр Волноваха идет по плану, сказал представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.Ранее он заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что республика эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов."Вокруг Мариуполя идут локальные боестолкноения с подразделениями украинской армии и националистами. А больше ничего", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".При этом он отметил, что недалеко от Волновахи также идут бои. "Ну это (самые ожесточенные столкновения) недалеко от Волновахи. Потому что наступление идет у нас по плану, противник оказывает очень сильное противодействие этому", - сказал Басурин.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776954596.html
https://ria.ru/20220306/konventsiya-1776956026.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776454668_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_508efa6804cca02977b51d6dbaf220cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
19:22 06.03.2022
 
Войска ДНР ведут бои с ВСУ вокруг Мариуполя, заявил Басурин

Басурин: Силы ДНР ведут бои с ВСУ вокруг Мариуполя, наступление на Волноваху идет по плану

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Украинский флаг
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Силы ДНР ведут локальные бои с украинскими войсками и националистами вокруг Мариуполя, наступление на соседний райцентр Волноваха идет по плану, сказал представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Ранее он заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что республика эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.
Бойцы батальона Азов на Украине - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боевики "Азова" расстреляли мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя
"Вокруг Мариуполя идут локальные боестолкноения с подразделениями украинской армии и националистами. А больше ничего", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
При этом он отметил, что недалеко от Волновахи также идут бои. "Ну это (самые ожесточенные столкновения) недалеко от Волновахи. Потому что наступление идет у нас по плану, противник оказывает очень сильное противодействие этому", - сказал Басурин.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 19:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ нарушают нормы женевской конвенции о защите населения, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала