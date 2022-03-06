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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776954596.html
Боевики "Азова" расстреляли мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя
Боевики "Азова" расстреляли мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя - РИА Новости, 06.03.2022
Боевики "Азова" расстреляли мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя
Боевики подразделения "Азов" расстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:01
2022-03-06T20:23
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
батальон "азов"
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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Боевики подразделения "Азов" расстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале."По предварительной информации, двое гражданских убиты и четверо получили ранения", — говорится в сообщении.При этом, отметили в ведомстве, военнослужащие Донецкой народной республики и Вооруженных сил России обеспечили безопасный выход из города примерно для 150 человек.Накануне в Минобороны России указывали, что в Харькове и Сумах, а также на волновахском и мариупольском направлениях националисты препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места. Радикалы угрожают жителям физической расправой, они ввели комендантский час, а выезды из населенных пунктов заминировали.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, в мире, батальон "азов"
19:01 06.03.2022 (обновлено: 20:23 06.03.2022)
 
Боевики "Азова" расстреляли мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя

В ДНР заявили, что боевики "Азова" расстреляли колонну мирных жителей, двое погибли

© AP Photo / Mstyslav ChernovБойцы батальона "Азов" на Украине
Бойцы батальона Азов на Украине - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Бойцы батальона "Азов" на Украине
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Боевики подразделения "Азов" расстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, двое гражданских убиты и четверо получили ранения", — говорится в сообщении.
При этом, отметили в ведомстве, военнослужащие Донецкой народной республики и Вооруженных сил России обеспечили безопасный выход из города примерно для 150 человек.
Накануне в Минобороны России указывали, что в Харькове и Сумах, а также на волновахском и мариупольском направлениях националисты препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места. Радикалы угрожают жителям физической расправой, они ввели комендантский час, а выезды из населенных пунктов заминировали.
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 13:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреБатальон "Азов"
 
 
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