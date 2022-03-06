https://ria.ru/20220306/mariupol-1776954596.html

Боевики "Азова" расстреляли мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя

Боевики "Азова" расстреляли мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя - РИА Новости, 06.03.2022

Боевики "Азова" расстреляли мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя

Боевики подразделения "Азов" расстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T19:01

2022-03-06T19:01

2022-03-06T20:23

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

батальон "азов"

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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Боевики подразделения "Азов" расстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале."По предварительной информации, двое гражданских убиты и четверо получили ранения", — говорится в сообщении.При этом, отметили в ведомстве, военнослужащие Донецкой народной республики и Вооруженных сил России обеспечили безопасный выход из города примерно для 150 человек.Накануне в Минобороны России указывали, что в Харькове и Сумах, а также на волновахском и мариупольском направлениях националисты препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места. Радикалы угрожают жителям физической расправой, они ввели комендантский час, а выезды из населенных пунктов заминировали.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/mariupol-1776913412.html

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, в мире, батальон "азов"