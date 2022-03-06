18:30 06.03.2022 (обновлено: 18:43 06.03.2022)
Басурин заявил, что шанс возобновить эвакуацию из Мариуполя есть
Басурин заявил, что шанс возобновить эвакуацию из Мариуполя есть, но мешают националисты
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкФлаги Украины и "Правого сектора"*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем
Флаги Украины и "Правого сектора"*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Шанс на возобновление эвакуации из Мариуполя есть, но националисты и Владимир Зеленский не хотят выпускать людей, ибо это информационный проигрыш, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.
"Да шанс всегда есть. Но здесь проблема в другом. Насколько я понимаю, не только националисты не хотят отпускать людей, а еще и Зеленский не хочет. Объясню почему. Для них, если они сдают Мариуполь, как они считают, то это проигрыш идеологический, информационный проигрыш. И они всеми силами пытаются этого не сделать. Потому что им нужны люди как заложники в Мариуполе", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.