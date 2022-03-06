https://ria.ru/20220306/mariupol-1776950469.html

Басурин заявил, что шанс возобновить эвакуацию из Мариуполя есть

Басурин заявил, что шанс возобновить эвакуацию из Мариуполя есть - РИА Новости, 06.03.2022

Басурин заявил, что шанс возобновить эвакуацию из Мариуполя есть

Шанс на возобновление эвакуации из Мариуполя есть, но националисты и Владимир Зеленский не хотят выпускать людей, ибо это информационный проигрыш, сообщил... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T18:30

2022-03-06T18:30

2022-03-06T18:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы рф

мариуполь

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Шанс на возобновление эвакуации из Мариуполя есть, но националисты и Владимир Зеленский не хотят выпускать людей, ибо это информационный проигрыш, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ранее Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов."Да шанс всегда есть. Но здесь проблема в другом. Насколько я понимаю, не только националисты не хотят отпускать людей, а еще и Зеленский не хочет. Объясню почему. Для них, если они сдают Мариуполь, как они считают, то это проигрыш идеологический, информационный проигрыш. И они всеми силами пытаются этого не сделать. Потому что им нужны люди как заложники в Мариуполе", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/prodovolstvie-1776949588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мариуполь, эдуард басурин