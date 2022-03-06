https://ria.ru/20220306/mariupol-1776929957.html

Над Мариуполем видны черные столбы дыма

Над Мариуполем видны черные столбы дыма - РИА Новости, 06.03.2022

Над Мариуполем видны черные столбы дыма

Над Мариуполем видны черные столбы дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:50

2022-03-06T15:50

2022-03-06T16:19

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

украина

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ЛЕБЕДИНСКОЕ (Волновахский район), 6 мар - РИА Новости. Над Мариуполем видны черные столбы дыма, передает корреспондент РИА Новости.Дымится микрорайон Восточный. С поля в ближайших окрестностях города видно несколько черных клубов дыма.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины.Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики, а представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и соседнем райцентре Волноваха. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что республика эвакуировала из Мариуполя и пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/noutbuk-1776933113.html

мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, в мире, украина