15:04 06.03.2022 (обновлено: 17:22 06.03.2022)
Эвакуировавшийся из Мариуполя мужчина рассказал о ситуации в городе
Эвакуировавшийся из Мариуполя 80-летний мужчина заявил, что в городе уничтожают жителей
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ (ДНР), 6 мар - РИА Новости. Восьмидесятилетний мужчина Владимир Карпов пешком смог выйти из Мариуполя, несмотря на обстрелы со стороны украинской стороны. Он рассказал РИА Новости, как ему удалось покинуть город и какая обстановка в населенном пункте.
"Да (пешком вырвался)", - сказал мужчина корреспонденту РИА Новости.
По словам пенсионера, 16 февраля ему исполнилось 80 лет, а обстрелы Мариуполя начались 23 февраля, при этом стрельба велась ночью и днем снарядами калибром 122 миллиметра.
"Мой дом разбили, соседи, шесть домов вокруг (разбили)", - рассказал собседник.
Мужчина отметил, что вчера умерла его супруга и он принял решение покинуть Мариуполь. "Вчера моя бабка умерла. А чего оставаться? Воды нет, газа нет, света нет, телефон не работает. Крупа есть, вода на чем сварить. Думаю, рискну, пойду", - сказал Владимир Карпов.
Мужчина добавил, что решил выйти из города после 9 часов утра. Отвечая на вопрос корреспондента, он сказал, что трудно сказать, много ли жертв среди мирного населения в городе, "но домов разбито уйма".
"Просто идет уничтожение, специальное уничтожение", - отметил Владимир Карпов, добавив, что кроме украинской стороны стрелять по жителям некому. Ранее глава администрации Донецкой народной республики Алексей Никоноров сказал, что жители Мариуполя, которым удалось по гуманитарным коридорам покинуть город, пребывают в шоковом состоянии.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.