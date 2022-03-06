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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776924798.html
Эвакуировавшийся из Мариуполя мужчина рассказал о ситуации в городе
Эвакуировавшийся из Мариуполя мужчина рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 06.03.2022
Эвакуировавшийся из Мариуполя мужчина рассказал о ситуации в городе
Восьмидесятилетний мужчина Владимир Карпов пешком смог выйти из Мариуполя, несмотря на обстрелы со стороны украинской стороны. Он рассказал РИА Новости, как ему РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:04
2022-03-06T17:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
алексей никоноров
эдуард басурин
донецкая народная республика
волноваха
мариуполь
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ (ДНР), 6 мар - РИА Новости. Восьмидесятилетний мужчина Владимир Карпов пешком смог выйти из Мариуполя, несмотря на обстрелы со стороны украинской стороны. Он рассказал РИА Новости, как ему удалось покинуть город и какая обстановка в населенном пункте."Да (пешком вырвался)", - сказал мужчина корреспонденту РИА Новости.По словам пенсионера, 16 февраля ему исполнилось 80 лет, а обстрелы Мариуполя начались 23 февраля, при этом стрельба велась ночью и днем снарядами калибром 122 миллиметра.Мужчина отметил, что вчера умерла его супруга и он принял решение покинуть Мариуполь. "Вчера моя бабка умерла. А чего оставаться? Воды нет, газа нет, света нет, телефон не работает. Крупа есть, вода на чем сварить. Думаю, рискну, пойду", - сказал Владимир Карпов.Мужчина добавил, что решил выйти из города после 9 часов утра. Отвечая на вопрос корреспондента, он сказал, что трудно сказать, много ли жертв среди мирного населения в городе, "но домов разбито уйма".Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/mariupol-1776914125.html
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донецкая народная республика
волноваха
мариуполь
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Восьмидесятилетний дедушка во время обстрела вышел из Мариуполя
Восьмидесятилетний Владимир Карпов пешком смог выйти из Мариуполя, несмотря на обстрелы со стороны украинской стороны. По его словам, в городе идет уничтожение жителей, при этом кроме украинской стороны стрелять по людям некому.
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в мире, алексей никоноров, эдуард басурин, донецкая народная республика, волноваха, мариуполь
15:04 06.03.2022 (обновлено: 17:22 06.03.2022)
 
Эвакуировавшийся из Мариуполя мужчина рассказал о ситуации в городе

Эвакуировавшийся из Мариуполя 80-летний мужчина заявил, что в городе уничтожают жителей

Читать ria.ru в
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ (ДНР), 6 мар - РИА Новости. Восьмидесятилетний мужчина Владимир Карпов пешком смог выйти из Мариуполя, несмотря на обстрелы со стороны украинской стороны. Он рассказал РИА Новости, как ему удалось покинуть город и какая обстановка в населенном пункте.
"Да (пешком вырвался)", - сказал мужчина корреспонденту РИА Новости.
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 13:38В мире
В ДНР рассказали, сколько людей удалось эвакуировать из Мариуполя
По словам пенсионера, 16 февраля ему исполнилось 80 лет, а обстрелы Мариуполя начались 23 февраля, при этом стрельба велась ночью и днем снарядами калибром 122 миллиметра.
"Мой дом разбили, соседи, шесть домов вокруг (разбили)", - рассказал собседник.
Мужчина отметил, что вчера умерла его супруга и он принял решение покинуть Мариуполь. "Вчера моя бабка умерла. А чего оставаться? Воды нет, газа нет, света нет, телефон не работает. Крупа есть, вода на чем сварить. Думаю, рискну, пойду", - сказал Владимир Карпов.
Мужчина добавил, что решил выйти из города после 9 часов утра. Отвечая на вопрос корреспондента, он сказал, что трудно сказать, много ли жертв среди мирного населения в городе, "но домов разбито уйма".
"Просто идет уничтожение, специальное уничтожение", - отметил Владимир Карпов, добавив, что кроме украинской стороны стрелять по жителям некому. Ранее глава администрации Донецкой народной республики Алексей Никоноров сказал, что жители Мариуполя, которым удалось по гуманитарным коридорам покинуть город, пребывают в шоковом состоянии.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 12:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлексей НиконоровЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВолновахаМариуполь
 
 
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