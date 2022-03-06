https://ria.ru/20220306/mariupol-1776924798.html

Эвакуировавшийся из Мариуполя мужчина рассказал о ситуации в городе

Эвакуировавшийся из Мариуполя мужчина рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 06.03.2022

Эвакуировавшийся из Мариуполя мужчина рассказал о ситуации в городе

Восьмидесятилетний мужчина Владимир Карпов пешком смог выйти из Мариуполя, несмотря на обстрелы со стороны украинской стороны. Он рассказал РИА Новости, как ему РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:04

2022-03-06T15:04

2022-03-06T17:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

алексей никоноров

эдуард басурин

донецкая народная республика

волноваха

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776942518_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa9901456540b89a28a6370acc9b2672.jpg

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ (ДНР), 6 мар - РИА Новости. Восьмидесятилетний мужчина Владимир Карпов пешком смог выйти из Мариуполя, несмотря на обстрелы со стороны украинской стороны. Он рассказал РИА Новости, как ему удалось покинуть город и какая обстановка в населенном пункте."Да (пешком вырвался)", - сказал мужчина корреспонденту РИА Новости.По словам пенсионера, 16 февраля ему исполнилось 80 лет, а обстрелы Мариуполя начались 23 февраля, при этом стрельба велась ночью и днем снарядами калибром 122 миллиметра.Мужчина отметил, что вчера умерла его супруга и он принял решение покинуть Мариуполь. "Вчера моя бабка умерла. А чего оставаться? Воды нет, газа нет, света нет, телефон не работает. Крупа есть, вода на чем сварить. Думаю, рискну, пойду", - сказал Владимир Карпов.Мужчина добавил, что решил выйти из города после 9 часов утра. Отвечая на вопрос корреспондента, он сказал, что трудно сказать, много ли жертв среди мирного населения в городе, "но домов разбито уйма".Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/mariupol-1776914125.html

https://ria.ru/20220306/mariupol-1776909362.html

донецкая народная республика

волноваха

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Восьмидесятилетний дедушка во время обстрела вышел из Мариуполя Восьмидесятилетний Владимир Карпов пешком смог выйти из Мариуполя, несмотря на обстрелы со стороны украинской стороны. По его словам, в городе идет уничтожение жителей, при этом кроме украинской стороны стрелять по людям некому. 2022-03-06T15:04 true PT3M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей никоноров, эдуард басурин, донецкая народная республика, волноваха, мариуполь