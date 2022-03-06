https://ria.ru/20220306/mariupol-1776918512.html
У ДНР нет данных о взорванном доме в Мариуполе
У ДНР нет данных о взорванном доме в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2022
У ДНР нет данных о взорванном доме в Мариуполе
Украинская сторона поставила охрану вокруг дома в Мариуполе, где накануне произошел взрыв, поэтому пока непонятно, что там происходит и что случилось с людьми,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:28
2022-03-06T14:28
2022-03-06T14:28
обострение ситуации в днр и лнр
эдуард басурин
в мире
днр
мариуполь
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинская сторона поставила охрану вокруг дома в Мариуполе, где накануне произошел взрыв, поэтому пока непонятно, что там происходит и что случилось с людьми, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Этот взрыв дома, который был в Мариуполе, его и украинская сторона подтверждает. Но информации никакой нет, она блокируется. По периметру поставлена охрана, никого туда не подпускают. Поэтому, что там происходит и что там с людьми, мы тоже на данный момент не знаем", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома боевиками "Азова" в Мариуполе. По данным СК, под завалами дома могут находиться до 200 мирных граждан, в том числе женщины и дети.Наступательная операция на Мариуполь продолжается, кольцо вокруг него сужается, заявил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдуард басурин, в мире, днр, мариуполь, украина
У ДНР нет данных о взорванном доме в Мариуполе
Представитель ДНР Басурин: у республики нет данных о взорванном доме в Мариуполе