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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776918512.html
У ДНР нет данных о взорванном доме в Мариуполе
У ДНР нет данных о взорванном доме в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2022
У ДНР нет данных о взорванном доме в Мариуполе
Украинская сторона поставила охрану вокруг дома в Мариуполе, где накануне произошел взрыв, поэтому пока непонятно, что там происходит и что случилось с людьми,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:28
2022-03-06T14:28
обострение ситуации в днр и лнр
эдуард басурин
в мире
днр
мариуполь
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинская сторона поставила охрану вокруг дома в Мариуполе, где накануне произошел взрыв, поэтому пока непонятно, что там происходит и что случилось с людьми, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Этот взрыв дома, который был в Мариуполе, его и украинская сторона подтверждает. Но информации никакой нет, она блокируется. По периметру поставлена охрана, никого туда не подпускают. Поэтому, что там происходит и что там с людьми, мы тоже на данный момент не знаем", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома боевиками "Азова" в Мариуполе. По данным СК, под завалами дома могут находиться до 200 мирных граждан, в том числе женщины и дети.Наступательная операция на Мариуполь продолжается, кольцо вокруг него сужается, заявил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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эдуард басурин, в мире, днр, мариуполь, украина
14:28 06.03.2022
 
У ДНР нет данных о взорванном доме в Мариуполе

Представитель ДНР Басурин: у республики нет данных о взорванном доме в Мариуполе

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинская сторона поставила охрану вокруг дома в Мариуполе, где накануне произошел взрыв, поэтому пока непонятно, что там происходит и что случилось с людьми, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Этот взрыв дома, который был в Мариуполе, его и украинская сторона подтверждает. Но информации никакой нет, она блокируется. По периметру поставлена охрана, никого туда не подпускают. Поэтому, что там происходит и что там с людьми, мы тоже на данный момент не знаем", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома боевиками "Азова" в Мариуполе. По данным СК, под завалами дома могут находиться до 200 мирных граждан, в том числе женщины и дети.
Наступательная операция на Мариуполь продолжается, кольцо вокруг него сужается, заявил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 10:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Азов" препятствует выходу мирного населения из Мариуполя, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринВ миреДНРМариупольУкраина
 
 
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