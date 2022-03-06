https://ria.ru/20220306/mariupol-1776918512.html

У ДНР нет данных о взорванном доме в Мариуполе

У ДНР нет данных о взорванном доме в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2022

У ДНР нет данных о взорванном доме в Мариуполе

Украинская сторона поставила охрану вокруг дома в Мариуполе, где накануне произошел взрыв, поэтому пока непонятно, что там происходит и что случилось с людьми,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T14:28

2022-03-06T14:28

2022-03-06T14:28

обострение ситуации в днр и лнр

эдуард басурин

в мире

днр

мариуполь

украина

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинская сторона поставила охрану вокруг дома в Мариуполе, где накануне произошел взрыв, поэтому пока непонятно, что там происходит и что случилось с людьми, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Этот взрыв дома, который был в Мариуполе, его и украинская сторона подтверждает. Но информации никакой нет, она блокируется. По периметру поставлена охрана, никого туда не подпускают. Поэтому, что там происходит и что там с людьми, мы тоже на данный момент не знаем", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома боевиками "Азова" в Мариуполе. По данным СК, под завалами дома могут находиться до 200 мирных граждан, в том числе женщины и дети.Наступательная операция на Мариуполь продолжается, кольцо вокруг него сужается, заявил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эдуард басурин, в мире, днр, мариуполь, украина