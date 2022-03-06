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Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе

Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2022

Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе

Эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи оказалась под угрозой срыва, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:32

2022-03-06T13:32

2022-03-06T14:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

волноваха

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россия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи оказалась под угрозой срыва, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24"."Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины (в Мариуполе и Волновахе. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам силовика, гуманитарные кордоны для выхода мирных жителей открыты с утра в обоих городах. Он подчеркнул, что огонь прекращен именно в том месте, где находится коридор.Украинские власти объявили эвакуацию из Мариуполя через сутки после срока, о котором договорились с Российской Федерацией. Ранее сообщалось, что выезд доступен из трех мест. Жителей вывезут из города на автобусах, они также смогут выехать на личном транспорте.Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков накануне отметил, что вчера ни один из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться режимом тишины, который по просьбе украинской стороны ввели российские военные.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/katastrofa-1776906388.html

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волноваха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка Последствия обстрела Донецка 2022-03-06T13:32 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, волноваха, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф