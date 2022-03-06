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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776909362.html
ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек
ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек - РИА Новости, 06.03.2022
ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек
ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, информирует штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:51
2022-03-06T13:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, информирует штаб территориальной обороны ДНР."Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Глава республики Денис Пушилин сегодня заявил, что кольцо вокруг города сужается, в отдельных кварталах силовики уже проводят зачистку. Местный горсовет объявил об эвакуации по гуманитарному коридору через сутки после согласованного на переговорах Москвы и Киева срока, с 10:00 до 21:00 установлен режим тишины. В свою очередь, сегодня Народная милиция ДНР сообщила, что боевики украинского батальона "Азов" заложили около десяти тысяч мин ПФМ-1 "Лепесток" в жилых домах и парковых зонах в центре Мариуполя. Вчера глава республики Денис Пушилин сообщил о взрыве дома на бульваре Меотиды, под завалами оказались до 200 человек, информации о пострадавших не было.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/donetsk-1776908259.html
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в мире, мариуполь, ситуация в днр и лнр
12:51 06.03.2022 (обновлено: 13:36 06.03.2022)
 
ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек

ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек, несмотря на провокации

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, информирует штаб территориальной обороны ДНР.
"Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Глава республики Денис Пушилин сегодня заявил, что кольцо вокруг города сужается, в отдельных кварталах силовики уже проводят зачистку.
Местный горсовет объявил об эвакуации по гуманитарному коридору через сутки после согласованного на переговорах Москвы и Киева срока, с 10:00 до 21:00 установлен режим тишины.
Подробности с места обстрела в Донецке, где перебило газопровод - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 12:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебило газопровод
В свою очередь, сегодня Народная милиция ДНР сообщила, что боевики украинского батальона "Азов" заложили около десяти тысяч мин ПФМ-1 "Лепесток" в жилых домах и парковых зонах в центре Мариуполя. Вчера глава республики Денис Пушилин сообщил о взрыве дома на бульваре Меотиды, под завалами оказались до 200 человек, информации о пострадавших не было.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ выпустили девять мин по Донецку, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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