https://ria.ru/20220306/mariupol-1776909362.html

ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек

ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек - РИА Новости, 06.03.2022

ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек

ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, информирует штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:51

2022-03-06T12:51

2022-03-06T13:36

обострение ситуации в днр и лнр

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мариуполь

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, информирует штаб территориальной обороны ДНР."Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Глава республики Денис Пушилин сегодня заявил, что кольцо вокруг города сужается, в отдельных кварталах силовики уже проводят зачистку. Местный горсовет объявил об эвакуации по гуманитарному коридору через сутки после согласованного на переговорах Москвы и Киева срока, с 10:00 до 21:00 установлен режим тишины. В свою очередь, сегодня Народная милиция ДНР сообщила, что боевики украинского батальона "Азов" заложили около десяти тысяч мин ПФМ-1 "Лепесток" в жилых домах и парковых зонах в центре Мариуполя. Вчера глава республики Денис Пушилин сообщил о взрыве дома на бульваре Меотиды, под завалами оказались до 200 человек, информации о пострадавших не было.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/donetsk-1776908259.html

https://ria.ru/20220306/donetsk-1776907129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, ситуация в днр и лнр