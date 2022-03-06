https://ria.ru/20220306/mariupol-1776906671.html
Пушилин заявил о продолжении наступательной операции ДНР на Мариуполь
Пушилин заявил о продолжении наступательной операции ДНР на Мариуполь - РИА Новости, 06.03.2022
Пушилин заявил о продолжении наступательной операции ДНР на Мариуполь
Наступательная операция на Мариуполь продолжается, кольцо вокруг него сужается, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:29
2022-03-06T12:29
2022-03-06T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Наступательная операция на Мариуполь продолжается, кольцо вокруг него сужается, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Наступательная операция продолжается. И это является сейчас залогом того, чтобы была возможность сохранить как можно больше гражданского населения", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1"."Сейчас кольцо вокруг Мариуполя продолжает сужаться. По отдельным районам, по отдельным кварталам проходит уже зачистка нашими подразделениями", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776898912.html
https://ria.ru/20220306/azov-1776894727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, мариуполь, украина
12:29 06.03.2022 (обновлено: 12:43 06.03.2022)
Пушилин заявил о продолжении наступательной операции ДНР на Мариуполь
Глава ДНР Пушилин: кольцо вокруг Мариуполя сужается