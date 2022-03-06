Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776899612.html
В ДНР пообещали делать все, чтобы попавшие в плен покинули Мариуполь
В ДНР пообещали делать все, чтобы попавшие в плен покинули Мариуполь - РИА Новости, 06.03.2022
В ДНР пообещали делать все, чтобы попавшие в плен покинули Мариуполь
ДНР будет делать все, чтобы жители покинули по гумкоридору Мариуполь и Волноваху и остались живы, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:19
2022-03-06T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
днр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135002/08/1350020853_0:151:3078:1882_1920x0_80_0_0_2beb53b8d10e3bf321d3465311a89209.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ДНР будет делать все, чтобы жители покинули по гумкоридору Мариуполь и Волноваху и остались живы, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."По гуманитарному коридору. Что бы кто ни говорил, мы сегодня открываем гуманитарный коридор в Мариуполе и Волновахе. Мы будем делать все, чтобы люди, которые попали в ловушку украинских властей и националистов, смогли выйти оттуда и остались живы", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее штаб территориальной обороны ДНР, сообщил, что в субботу из Мариуполя и населенных пунктов в его пригородах в общей сложности были эвакуированы 84 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/dnr-1776900182.html
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135002/08/1350020853_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cf926e172bb118a16acad95708888b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, днр, ситуация в днр и лнр
11:19 06.03.2022 (обновлено: 11:29 06.03.2022)
 
В ДНР пообещали делать все, чтобы попавшие в плен покинули Мариуполь

В ДНР пообещали делать все, чтобы попавшие в плен националистов в Мариуполе покинули город

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБасурин
Басурин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Басурин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ДНР будет делать все, чтобы жители покинули по гумкоридору Мариуполь и Волноваху и остались живы, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"По гуманитарному коридору. Что бы кто ни говорил, мы сегодня открываем гуманитарный коридор в Мариуполе и Волновахе. Мы будем делать все, чтобы люди, которые попали в ловушку украинских властей и националистов, смогли выйти оттуда и остались живы", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее штаб территориальной обороны ДНР, сообщил, что в субботу из Мариуполя и населенных пунктов в его пригородах в общей сложности были эвакуированы 84 человека.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 11:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Наступательные действия ДНР идут по плану, заявил Басурин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала