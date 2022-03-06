https://ria.ru/20220306/mariupol-1776899612.html
В ДНР пообещали делать все, чтобы попавшие в плен покинули Мариуполь
В ДНР пообещали делать все, чтобы попавшие в плен покинули Мариуполь - РИА Новости, 06.03.2022
В ДНР пообещали делать все, чтобы попавшие в плен покинули Мариуполь
ДНР будет делать все, чтобы жители покинули по гумкоридору Мариуполь и Волноваху и остались живы, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:19
2022-03-06T11:19
2022-03-06T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ДНР будет делать все, чтобы жители покинули по гумкоридору Мариуполь и Волноваху и остались живы, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."По гуманитарному коридору. Что бы кто ни говорил, мы сегодня открываем гуманитарный коридор в Мариуполе и Волновахе. Мы будем делать все, чтобы люди, которые попали в ловушку украинских властей и националистов, смогли выйти оттуда и остались живы", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее штаб территориальной обороны ДНР, сообщил, что в субботу из Мариуполя и населенных пунктов в его пригородах в общей сложности были эвакуированы 84 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, днр, ситуация в днр и лнр
11:19 06.03.2022 (обновлено: 11:29 06.03.2022)
В ДНР пообещали делать все, чтобы попавшие в плен покинули Мариуполь
В ДНР пообещали делать все, чтобы попавшие в плен националистов в Мариуполе покинули город