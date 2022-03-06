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https://ria.ru/20220306/mariupol-1776898912.html
Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гумкоридору
Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гумкоридору - РИА Новости, 06.03.2022
Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гумкоридору
Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гуманитарному коридору через сутки после срока, согласованного на переговорах Москвы и Киева. Об этом... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:13
2022-03-06T12:04
в мире
украина
россия
мариуполь
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гуманитарному коридору через сутки после срока, согласованного на переговорах Москвы и Киева. Об этом говорится в Telegram-канале местного горсовета."По информации Координационного центра, под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения", — уточняется в сообщении.Выезд доступен из трех мест. Жителей вывезут из города на автобусах, они также смогут выехать на личном транспорте. Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков накануне отметил, что вчера ни один из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться режимом тишины, который по просьбе украинской стороны ввели российские военные. В свою очередь, сегодня Народная милиция ДНР заявила, что боевики украинского батальона "Азов" заложили около десяти тысяч мин ПФМ-1 "Лепесток" в жилых домах и парковых зонах в центре Мариуполя. Вчера глава республики Денис Пушилин сообщил о взрыве дома на бульваре Меотиды, под завалами оказались до 200 человек, информации о пострадавших не было.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/mariupol-1776900360.html
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в мире, украина, россия, мариуполь
11:13 06.03.2022 (обновлено: 12:04 06.03.2022)
 
Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гумкоридору

В Мариуполе объявили эвакуацию через сутки после согласованного с Россией срока

© REUTERS / Carlos Barria Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гуманитарному коридору через сутки после срока, согласованного на переговорах Москвы и Киева. Об этом говорится в Telegram-канале местного горсовета.
"По информации Координационного центра, под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения", — уточняется в сообщении.
Выезд доступен из трех мест. Жителей вывезут из города на автобусах, они также смогут выехать на личном транспорте.
Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков накануне отметил, что вчера ни один из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться режимом тишины, который по просьбе украинской стороны ввели российские военные.
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 11:26В мире
В ДНР сообщили, что "Азов" не выпускает жителей Мариуполя из города
В свою очередь, сегодня Народная милиция ДНР заявила, что боевики украинского батальона "Азов" заложили около десяти тысяч мин ПФМ-1 "Лепесток" в жилых домах и парковых зонах в центре Мариуполя. Вчера глава республики Денис Пушилин сообщил о взрыве дома на бульваре Меотиды, под завалами оказались до 200 человек, информации о пострадавших не было.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Брошенный танк ВСУ в Андреевке, ДНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 10:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины
 
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