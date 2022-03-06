11:13 06.03.2022 (обновлено: 12:04 06.03.2022)
Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гумкоридору
В Мариуполе объявили эвакуацию через сутки после согласованного с Россией срока
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гуманитарному коридору через сутки после срока, согласованного на переговорах Москвы и Киева. Об этом говорится в Telegram-канале местного горсовета.
"По информации Координационного центра, под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения", — уточняется в сообщении.
Выезд доступен из трех мест. Жителей вывезут из города на автобусах, они также смогут выехать на личном транспорте.
Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков накануне отметил, что вчера ни один из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться режимом тишины, который по просьбе украинской стороны ввели российские военные.
В свою очередь, сегодня Народная милиция ДНР заявила, что боевики украинского батальона "Азов" заложили около десяти тысяч мин ПФМ-1 "Лепесток" в жилых домах и парковых зонах в центре Мариуполя. Вчера глава республики Денис Пушилин сообщил о взрыве дома на бульваре Меотиды, под завалами оказались до 200 человек, информации о пострадавших не было.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.