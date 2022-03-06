https://ria.ru/20220306/mariupol-1776882165.html
В Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры
В Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры - РИА Новости, 06.03.2022
В Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры
Гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя вновь будут открыты в воскресенье утром, сказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:30
2022-03-06T08:30
2022-03-06T09:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя вновь будут открыты в воскресенье утром, сказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."С утра опять гуманитарные коридоры будут открыты как в Мариуполе, так и в Волновахе. Мы надеемся, что все-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населенных пунктов дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход из населенных пунктов и гражданское население могло покинуть данные населенные пункты", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776878328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
08:30 06.03.2022 (обновлено: 09:03 06.03.2022)
В Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры
Басурин: в Мариуполе и Волновахе в воскресенье утром откроют гумкоридоры для жителей