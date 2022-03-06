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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Врачи без границ" назвали ситуацию в Мариуполе катастрофической
"Врачи без границ" назвали ситуацию в Мариуполе катастрофической - РИА Новости, 06.03.2022
"Врачи без границ" назвали ситуацию в Мариуполе катастрофической
Международная медицинская организация "Врачи без границ" (MSF) назвала гуманитарную ситуацию в украинском Мариуполе "катастрофической", указав на ограниченные... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T07:46
2022-03-06T07:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Международная медицинская организация "Врачи без границ" (MSF) назвала гуманитарную ситуацию в украинском Мариуполе "катастрофической", указав на ограниченные запасы продовольствия и отсутствие воды, электричества и отопления.Отмечается, что запасы продовольствия "на исходе", также "нет воды, электричества и отопления"."Интернет и телефонная связь отключены. Больницам, супермаркетам и жилым зданиям нанесен серьезный ущерб", - отмечается в заявлении, согласно которому доставка в город гуманитарной помощи не представляется возможной.Один из находящихся в Мариуполе сотрудников организации рассказал, что для того, чтобы получить воду, пришлось собрать снег и дождевую воду."Врачи без границ" выразили опасения по поводу безопасности своих сотрудников и "тысяч других людей, оказавшихся в такой ужасной ситуации".Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия с 10.00 мск субботы объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него.Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
07:46 06.03.2022 (обновлено: 07:55 06.03.2022)
 
"Врачи без границ" назвали ситуацию в Мариуполе катастрофической

Организация "Врачи без границ" назвала гуманитарную ситуацию в Мариуполе катастрофической

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Международная медицинская организация "Врачи без границ" (MSF) назвала гуманитарную ситуацию в украинском Мариуполе "катастрофической", указав на ограниченные запасы продовольствия и отсутствие воды, электричества и отопления.
"Гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая", - говорится в сообщении организации.
Отмечается, что запасы продовольствия "на исходе", также "нет воды, электричества и отопления".
"Интернет и телефонная связь отключены. Больницам, супермаркетам и жилым зданиям нанесен серьезный ущерб", - отмечается в заявлении, согласно которому доставка в город гуманитарной помощи не представляется возможной.
Один из находящихся в Мариуполе сотрудников организации рассказал, что для того, чтобы получить воду, пришлось собрать снег и дождевую воду.
"Врачи без границ" выразили опасения по поводу безопасности своих сотрудников и "тысяч других людей, оказавшихся в такой ужасной ситуации".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия с 10.00 мск субботы объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него.
Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 20:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинцы не смогли уйти из Мариуполя и Волновахи по гумкоридорам
 
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