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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/magate-1776961200.html
Киев уведомил МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС подчиняется ВС России
Киев уведомил МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС подчиняется ВС России - РИА Новости, 06.03.2022
Киев уведомил МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС подчиняется ВС России
Украина уведомила МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС в настоящее время подчиняется приказу командующего российскими силами, заявил генеральный директор... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T20:05
2022-03-06T20:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
магатэ
россия
вооруженные силы рф
запорожская аэс
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Украина уведомила МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС в настоящее время подчиняется приказу командующего российскими силами, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Украина сообщила сегодня Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что, хотя штатный персонал продолжал эксплуатировать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), руководство станции в настоящее время подчиняется приказу командующего российскими силами, которые взяли под свой контроль площадку на прошлой неделе", - говорится в заявлении Гросси.Украина также сообщила, что любые действия руководства АЭС, в том числе меры, связанные с технической эксплуатацией шести реакторных блоков, требуют предварительного согласования с российским командующим, отметили в МАГАТЭ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, магатэ, россия, вооруженные силы рф, запорожская аэс
20:05 06.03.2022
 
Киев уведомил МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС подчиняется ВС России

Киев уведомил МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС подчиняется приказам ВС России

© РИА Новости / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Фалин
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Запорожская АЭС
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Украина уведомила МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС в настоящее время подчиняется приказу командующего российскими силами, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Украина сообщила сегодня Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что, хотя штатный персонал продолжал эксплуатировать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), руководство станции в настоящее время подчиняется приказу командующего российскими силами, которые взяли под свой контроль площадку на прошлой неделе", - говорится в заявлении Гросси.
Украина также сообщила, что любые действия руководства АЭС, в том числе меры, связанные с технической эксплуатацией шести реакторных блоков, требуют предварительного согласования с российским командующим, отметили в МАГАТЭ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 08:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМАГАТЭРоссияВооруженные силы РФЗапорожская АЭС
 
 
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