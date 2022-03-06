https://ria.ru/20220306/magate-1776961200.html

Киев уведомил МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС подчиняется ВС России

Киев уведомил МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС подчиняется ВС России - РИА Новости, 06.03.2022

Киев уведомил МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС подчиняется ВС России

Украина уведомила МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС в настоящее время подчиняется приказу командующего российскими силами, заявил генеральный директор... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T20:05

2022-03-06T20:05

2022-03-06T20:05

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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Украина уведомила МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС в настоящее время подчиняется приказу командующего российскими силами, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Украина сообщила сегодня Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что, хотя штатный персонал продолжал эксплуатировать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), руководство станции в настоящее время подчиняется приказу командующего российскими силами, которые взяли под свой контроль площадку на прошлой неделе", - говорится в заявлении Гросси.Украина также сообщила, что любые действия руководства АЭС, в том числе меры, связанные с технической эксплуатацией шести реакторных блоков, требуют предварительного согласования с российским командующим, отметили в МАГАТЭ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, магатэ, россия, вооруженные силы рф, запорожская аэс