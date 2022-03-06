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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/lnr-1776911134.html
В Калиново почти 500 квартир и домов обесточены из-за артудара
В Калиново почти 500 квартир и домов обесточены из-за артудара - РИА Новости, 06.03.2022
В Калиново почти 500 квартир и домов обесточены из-за артудара
Пять домов повреждены и около пятисот абонентов остались без электроснабжения в результате артобстрела украинскими военными поселка Калиново в Луганской... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:12
2022-03-06T13:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Пять домов повреждены и около пятисот абонентов остались без электроснабжения в результате артобстрела украинскими военными поселка Калиново в Луганской народной республике, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново, повреждено 5 домов и около 10 памятников на кладбище. Также в результате повреждения подстанции "Россия-10 кВ" без энергоснабжения остались 454 абонента", - заявил офицер представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр
13:12 06.03.2022 (обновлено: 13:37 06.03.2022)
 
В Калиново почти 500 квартир и домов обесточены из-за артудара

В ЛНР сообщили, что в Калиново почти 500 квартир и домов обесточены из-за артудара

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкМобилизационный пункт в Луганске
Мобилизационный пункт в Луганске - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Мобилизационный пункт в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Пять домов повреждены и около пятисот абонентов остались без электроснабжения в результате артобстрела украинскими военными поселка Калиново в Луганской народной республике, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново, повреждено 5 домов и около 10 памятников на кладбище. Также в результате повреждения подстанции "Россия-10 кВ" без энергоснабжения остались 454 абонента", - заявил офицер представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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