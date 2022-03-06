https://ria.ru/20220306/lnr-1776911134.html

В Калиново почти 500 квартир и домов обесточены из-за артудара

В Калиново почти 500 квартир и домов обесточены из-за артудара - РИА Новости, 06.03.2022

В Калиново почти 500 квартир и домов обесточены из-за артудара

Пять домов повреждены и около пятисот абонентов остались без электроснабжения в результате артобстрела украинскими военными поселка Калиново в Луганской... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:12

2022-03-06T13:12

2022-03-06T13:37

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Пять домов повреждены и около пятисот абонентов остались без электроснабжения в результате артобстрела украинскими военными поселка Калиново в Луганской народной республике, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново, повреждено 5 домов и около 10 памятников на кладбище. Также в результате повреждения подстанции "Россия-10 кВ" без энергоснабжения остались 454 абонента", - заявил офицер представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/donetsk-1776907129.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр