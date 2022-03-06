https://ria.ru/20220306/lnr-1776910215.html

В ЛНР за час зафиксировали три обстрела со стороны украинских военных

В ЛНР за час зафиксировали три обстрела со стороны украинских военных - РИА Новости, 06.03.2022

В ЛНР за час зафиксировали три обстрела со стороны украинских военных

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало три обстрела территории ЛНР за час, всего... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:02

2022-03-06T13:02

2022-03-06T13:51

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало три обстрела территории ЛНР за час, всего украинские войска выпустили 23 снаряда и 10 мин."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела: в 11.30 н.п. Новозвановка – Стаханов: артиллерийское орудие 122 мм (8 снарядов); в 11.45 н.п. Попасная – Первомайск: артиллерийское орудие 122 мм (15 снарядов); в 12.30 н.п. Луганское – Логвиново: миномет 120 мм (10 мин)", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, лнр, ситуация в днр и лнр