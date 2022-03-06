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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/lnr-1776888572.html
ВСУ 657 раз обстреляли территорию ЛНР с 17 февраля, сообщили в республике
ВСУ 657 раз обстреляли территорию ЛНР с 17 февраля, сообщили в республике - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ 657 раз обстреляли территорию ЛНР с 17 февраля, сообщили в республике
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с 17 февраля по 5 марта зафиксировало 657 обстрелов... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:53
2022-03-06T09:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с 17 февраля по 5 марта зафиксировало 657 обстрелов территории республики со стороны украинских войск, погибли 6 мирных жителей, 8 ранены."За период с 17 февраля по 5 марта представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 657 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения… Погибли 6 мирных жителей… и 8 получили ранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что было разрушено и повреждено 150 домостроений, получил повреждения 21 объект гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/donbass-1776848364.html
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в мире, луганская народная республика, украина
09:53 06.03.2022
 
ВСУ 657 раз обстреляли территорию ЛНР с 17 февраля, сообщили в республике

ЛНР: украинские войска 657 раз обстреляли территорию руспублики с 17 февраля по 5 марта

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с 17 февраля по 5 марта зафиксировало 657 обстрелов территории республики со стороны украинских войск, погибли 6 мирных жителей, 8 ранены.
"За период с 17 февраля по 5 марта представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 657 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения… Погибли 6 мирных жителей… и 8 получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было разрушено и повреждено 150 домостроений, получил повреждения 21 объект гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Глава ДНР Денис Пушилин общается с жителями освобожденного села Гранитное в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 21:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 16:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Старобельске освободили офицера ЛНР, пробывшего в плену 143 дня
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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