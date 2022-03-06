https://ria.ru/20220306/lnr-1776888572.html

ВСУ 657 раз обстреляли территорию ЛНР с 17 февраля, сообщили в республике

ВСУ 657 раз обстреляли территорию ЛНР с 17 февраля, сообщили в республике - РИА Новости, 06.03.2022

ВСУ 657 раз обстреляли территорию ЛНР с 17 февраля, сообщили в республике

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с 17 февраля по 5 марта зафиксировало 657 обстрелов... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T09:53

2022-03-06T09:53

2022-03-06T09:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с 17 февраля по 5 марта зафиксировало 657 обстрелов территории республики со стороны украинских войск, погибли 6 мирных жителей, 8 ранены."За период с 17 февраля по 5 марта представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 657 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения… Погибли 6 мирных жителей… и 8 получили ранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что было разрушено и повреждено 150 домостроений, получил повреждения 21 объект гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/donbass-1776848364.html

https://ria.ru/20220305/plennyy-1776765775.html

луганская народная республика

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, украина