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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/krym-1776959841.html
Аксенов заявил, что Киев ждал удобного момента для вторжения в Крым
Аксенов заявил, что Киев ждал удобного момента для вторжения в Крым - РИА Новости, 06.03.2022
Аксенов заявил, что Киев ждал удобного момента для вторжения в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Украине ждали удобного момента и вынашивали планы вторжения в Крым, вопрос был только в сроках их реализации. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:51
2022-03-06T19:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
владимир путин
севастополь
россия
вооруженные силы рф
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Украине ждали удобного момента и вынашивали планы вторжения в Крым, вопрос был только в сроках их реализации.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины должны были атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года. Пушилин также продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск."У крымчан не было сомнений в наличии у киевского режима таких планов, вопрос был только в сроках их реализации. Официальный Киев этого и не скрывал. Лозунг "Крым будет украинским или безлюдным" ведь не 24 февраля родился и не в 2014 году. Украинские нацисты выдвинули его еще в девяностых годах прошлого века. И они от своих намерений никогда не отказывались, ждали только удобного момента", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, все это еще раз доказывает, что решение президента страны о проведении специальной военной операции на Украине было единственно правильным и единственно возможным."Мы не должны были и не имели права повторить ошибки 1941 года", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776937234.html
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в мире, денис пушилин, владимир путин, севастополь, россия, вооруженные силы рф, оон, киев
19:51 06.03.2022
 
Аксенов заявил, что Киев ждал удобного момента для вторжения в Крым

Глава Крыма Аксенов заявил, что Киев ждал удобного момента для вторжения в республику

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Украине ждали удобного момента и вынашивали планы вторжения в Крым, вопрос был только в сроках их реализации.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины должны были атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года. Пушилин также продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск.
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Вчера, 16:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"У крымчан не было сомнений в наличии у киевского режима таких планов, вопрос был только в сроках их реализации. Официальный Киев этого и не скрывал. Лозунг "Крым будет украинским или безлюдным" ведь не 24 февраля родился и не в 2014 году. Украинские нацисты выдвинули его еще в девяностых годах прошлого века. И они от своих намерений никогда не отказывались, ждали только удобного момента", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, все это еще раз доказывает, что решение президента страны о проведении специальной военной операции на Украине было единственно правильным и единственно возможным.
"Мы не должны были и не имели права повторить ошибки 1941 года", - подчеркнул Аксенов.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинВладимир ПутинСевастопольРоссияВооруженные силы РФООНКиев
 
 
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