https://ria.ru/20220306/krym-1776959841.html

Аксенов заявил, что Киев ждал удобного момента для вторжения в Крым

Аксенов заявил, что Киев ждал удобного момента для вторжения в Крым - РИА Новости, 06.03.2022

Аксенов заявил, что Киев ждал удобного момента для вторжения в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Украине ждали удобного момента и вынашивали планы вторжения в Крым, вопрос был только в сроках их реализации. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T19:51

2022-03-06T19:51

2022-03-06T19:51

обострение ситуации в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Украине ждали удобного момента и вынашивали планы вторжения в Крым, вопрос был только в сроках их реализации.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины должны были атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года. Пушилин также продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск."У крымчан не было сомнений в наличии у киевского режима таких планов, вопрос был только в сроках их реализации. Официальный Киев этого и не скрывал. Лозунг "Крым будет украинским или безлюдным" ведь не 24 февраля родился и не в 2014 году. Украинские нацисты выдвинули его еще в девяностых годах прошлого века. И они от своих намерений никогда не отказывались, ждали только удобного момента", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, все это еще раз доказывает, что решение президента страны о проведении специальной военной операции на Украине было единственно правильным и единственно возможным."Мы не должны были и не имели права повторить ошибки 1941 года", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776937234.html

https://ria.ru/20220306/priznanie-1776949151.html

https://ria.ru/20220306/putin-1776921275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, денис пушилин, владимир путин, севастополь, россия, вооруженные силы рф, оон, киев