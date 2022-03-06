https://ria.ru/20220306/koronavirus-1776899219.html

В Москве за сутки госпитализировали 250 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 250 человек с COVID-19 - РИА Новости, 06.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 250 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявлен 1901 новый случай COVID, умерли 75 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:14

2022-03-06T11:14

2022-03-06T11:40

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Москве за сутки выявлен 1901 новый случай COVID, умерли 75 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 1901, 250 человек госпитализированы за сутки, выздоровели 2338, 75 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении."На ИВЛ находятся 254 человека", - добавили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице был выявлен 2 710 941 случай коронавируса, выздоровели 2 506 536 человек, умерли из-за COVID 41 754 человека.

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии