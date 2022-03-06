https://ria.ru/20220306/koronavirus-1776899219.html
В Москве за сутки госпитализировали 250 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 250 человек с COVID-19 - РИА Новости, 06.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 250 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлен 1901 новый случай COVID, умерли 75 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:14
2022-03-06T11:14
2022-03-06T11:40
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Москве за сутки выявлен 1901 новый случай COVID, умерли 75 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 1901, 250 человек госпитализированы за сутки, выздоровели 2338, 75 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении."На ИВЛ находятся 254 человека", - добавили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице был выявлен 2 710 941 случай коронавируса, выздоровели 2 506 536 человек, умерли из-за COVID 41 754 человека.
https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:14 06.03.2022 (обновлено: 11:40 06.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 250 человек с COVID-19
В Москве выявили 1901 новый случай заражения коронавирусом