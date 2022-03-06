https://ria.ru/20220306/koronavirus-1776897779.html

В России за сутки госпитализировали 8242 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 8242 человека с COVID-19 - РИА Новости, 06.03.2022

В России за сутки госпитализировали 8242 человека с COVID-19

Почти 8,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, на 11,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:04

2022-03-06T11:04

2022-03-06T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_0:49:3554:2048_1920x0_80_0_0_3aabfdd3104042b8f082c81535b1052c.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Почти 8,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, на 11,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 6 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 8 242 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,3%", - говорится в сообщении.Снижение количества госпитализаций отмечено в 57 регионах. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах Российской Федерации."Выявлено 79 863 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 744 человека", - добавили в оперштабе.

https://ria.ru/20220303/ukaz-1776381681.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество