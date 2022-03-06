https://ria.ru/20220306/koronavirus-1776897779.html
В России за сутки госпитализировали 8242 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 8242 человека с COVID-19 - РИА Новости, 06.03.2022
В России за сутки госпитализировали 8242 человека с COVID-19
Почти 8,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, на 11,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:04
2022-03-06T11:04
2022-03-06T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Почти 8,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, на 11,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 6 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 8 242 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,3%", - говорится в сообщении.Снижение количества госпитализаций отмечено в 57 регионах. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах Российской Федерации."Выявлено 79 863 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 744 человека", - добавили в оперштабе.
https://ria.ru/20220303/ukaz-1776381681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
В России за сутки госпитализировали 8242 человека с COVID-19
В России выявили 79 863 новых случая заражения коронавирусом