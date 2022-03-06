https://ria.ru/20220306/koronavirus-1776897451.html

В России за сутки выздоровели 149 060 человек, заразившихся коронавирусом

В России за сутки выздоровели 149 060 человек, заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 06.03.2022

В России за сутки выздоровели 149 060 человек, заразившихся коронавирусом

Более 149 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 4,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:03

2022-03-06T11:03

2022-03-06T11:03

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более 149 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 4,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 149 060 человек, или на 4,3% меньше по сравнению с 5 марта 2022 годом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220305/plesen-1776637111.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия