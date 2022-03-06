https://ria.ru/20220306/koronavirus-1776897451.html
В России за сутки выздоровели 149 060 человек, заразившихся коронавирусом
В России за сутки выздоровели 149 060 человек, заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 06.03.2022
В России за сутки выздоровели 149 060 человек, заразившихся коронавирусом
Более 149 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 4,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:03
2022-03-06T11:03
2022-03-06T11:03
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более 149 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 4,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 149 060 человек, или на 4,3% меньше по сравнению с 5 марта 2022 годом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220305/plesen-1776637111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
В России за сутки выздоровели 149 060 человек, заразившихся коронавирусом
В России за сутки выздоровели 149 060 человек, заболевших COVID-19