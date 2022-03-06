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Арахамия: гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье
Арахамия: гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье - РИА Новости, 06.03.2022
Арахамия: гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье
Гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье, заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T02:46
2022-03-06T03:33
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье, заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда состоялись на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/kuleba-1776858007.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
02:46 06.03.2022 (обновлено: 03:33 06.03.2022)
 
Арахамия: гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье

Депутат Рады Арахамия: гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье, заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
"Даст бог, завтра в Харькове удастся коридор", - написал Арахамия в Facebook, отвечая на комментарии пользователей.
Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда состоялись на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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Кулеба заявил, что в переговорах с РФ нет прогресса, но нужно продолжать
 
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