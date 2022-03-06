https://ria.ru/20220306/kiva-1776936030.html

Украинский депутат Кива заявил, что заранее знал о подозрении в госизмене

Украинский депутат Кива заявил, что заранее знал о подозрении в госизмене - РИА Новости, 06.03.2022

Украинский депутат Кива заявил, что заранее знал о подозрении в госизмене

Украинский депутат Илья Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел из... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:32

2022-03-06T16:32

2022-03-06T16:32

в мире

ирина венедиктова

виталий кличко

владимир путин

донецкая народная республика

аликанте

москва

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел из Украины в Испанию, а оттуда в Москву.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива ранее выступил с критикой действующей украинской власти."О выписанном подозрении мне как народному депутату генеральной прокуратурой я знал ещё 29.01.22. Поэтому и вылетел из Украины 30.01.22 в Испанию - Аликанте, а оттуда прямой рейс в Москву. Многие меня упрекали, что я улетел от войны - я улетел от уголовного преследования, которое Зеленский устроил над оппозицией в Украине. В тюрьме, легкой добычей, я точно не буду", - написал Кива в своем Telegram-канале.При этом он напомнил генпрокурору Украины, что это уже второе подозрение, которое выписывается в его отношении. "Очень скоро вы лично будете отвечать за тот правовой беспредел, который устроили в Украине!" - написал он.Ранее Кива поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером, и пожелал ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны" - "Да пребудет с вами сила". Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" сообщила, что дело по статье "госизмена" возбуждено против Кивы после его видеообращения к Путину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/kiva-1776934282.html

https://ria.ru/20220302/gosizmena-1776111920.html

донецкая народная республика

аликанте

москва

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Дарья Буймова

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