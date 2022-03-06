15:42 06.03.2022 (обновлено: 15:51 06.03.2022)
ГПУ заподозрила депутата Рады Киву в госизмене
ГПУ заподозрила депутата Рады Киву в госизмене и покушении на территориальную целостность
© Фото : Илья Кива/FacebookДепутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
Депутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинскому депутату Илье Киеве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Ранее Киева выступил с рядом заявлений, в которых выступал с критикой действующей украинской власти.
"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет", - написала Венедиктова в Facebook.
Она опубликовала и сам документ. В нем указано четыре статьи уголовного кодекса, по которым предъявлено обвинение: госизмена, покушение на территориальную целостность, незаконное обращение с оружием и пропаганда войны.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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