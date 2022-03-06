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ГПУ заподозрила депутата Рады Киву в госизмене
ГПУ заподозрила депутата Рады Киву в госизмене - РИА Новости, 06.03.2022
ГПУ заподозрила депутата Рады Киву в госизмене
Украинскому депутату Илье Киеве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:42
2022-03-06T15:51
украина
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
илья кива
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинскому депутату Илье Киеве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.Ранее Киева выступил с рядом заявлений, в которых выступал с критикой действующей украинской власти."Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет", - написала Венедиктова в Facebook.Она опубликовала и сам документ. В нем указано четыре статьи уголовного кодекса, по которым предъявлено обвинение: госизмена, покушение на территориальную целостность, незаконное обращение с оружием и пропаганда войны.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/zelenskiy-1776697742.html
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украина, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, илья кива
15:42 06.03.2022 (обновлено: 15:51 06.03.2022)
 
ГПУ заподозрила депутата Рады Киву в госизмене

ГПУ заподозрила депутата Рады Киву в госизмене и покушении на территориальную целостность

© Фото : Илья Кива/FacebookДепутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
Депутат Верховной Рады Украины из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© Фото : Илья Кива/Facebook
Депутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинскому депутату Илье Киеве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Ранее Киева выступил с рядом заявлений, в которых выступал с критикой действующей украинской власти.
"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет", - написала Венедиктова в Facebook.
Она опубликовала и сам документ. В нем указано четыре статьи уголовного кодекса, по которым предъявлено обвинение: госизмена, покушение на территориальную целостность, незаконное обращение с оружием и пропаганда войны.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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УкраинаВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФИлья Кива
 
 
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