https://ria.ru/20220306/kiva-1776929478.html

ГПУ заподозрила депутата Рады Киву в госизмене

ГПУ заподозрила депутата Рады Киву в госизмене - РИА Новости, 06.03.2022

ГПУ заподозрила депутата Рады Киву в госизмене

Украинскому депутату Илье Киеве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:42

2022-03-06T15:42

2022-03-06T15:51

украина

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

илья кива

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинскому депутату Илье Киеве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.Ранее Киева выступил с рядом заявлений, в которых выступал с критикой действующей украинской власти."Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет", - написала Венедиктова в Facebook.Она опубликовала и сам документ. В нем указано четыре статьи уголовного кодекса, по которым предъявлено обвинение: госизмена, покушение на территориальную целостность, незаконное обращение с оружием и пропаганда войны.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/zelenskiy-1776697742.html

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776318744.html

украина

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, илья кива