17:31 06.03.2022 (обновлено: 18:01 06.03.2022)
В среду Москва окажется в арктическом мешке холода, заявил синоптик
Синоптик Фобос Тишковец: Москва в среду окажется в арктическом мешке холода
Женщина на улице в Москве
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Арктический мешок" станет прологом к мощному потеплению в столичном регионе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя продемонстрирует жителям Европейской России, что март ни разу по климату не весенний месяц и крайне неустойчив, а значит, в очередной раз сработает народная мудрость – "Пришел марток - надевай семь порток". Произойдет так называемое "ультраполярное вторжение", которое в аккурат начнется в международный женский день, когда в условиях скоротечных зарядов снега и промозглого северо-восточного ветра, усугубляющего ощущение стужи, ночная температура понизится до минус 6-11, днем не выше минус 3-8. Но это только цветочки! Начиная со среды и до пятницы включительно, регион окажется в арктическом мешке холода с температурным фоном на 7-10 градусов ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям середины зимы. Под утро ударят январские морозы до минус 13-18, днем всего лишь минус 5-10", - рассказал Тишковец.
По его словам, единственным утешением станет малооблачная погода, но это как раз тот случай, когда солнце светит, но не греет.
"Тем не менее, морозный стресс будет недолгим. Уже в следующие выходные ветры развернутся на западные румбы, благодаря чему потеплеет, а температура вернется в свое климатическое русло. И это будет прологом к наступлению весны по всем атмосферным фронтам. Во второй половине текущего месяца в темное время суток столбики термометров будут колебаться около 0, а в разгар дня, подогреваемые активным мартовским солнцем, станут подниматься до плюс 5-10. Такое тепло будет опережать климатический календарь на целых 2 недели. При этом снег станет интенсивно таять, и высота снежного покрова окажется ниже 10 сантиметров", - добавил синоптик.