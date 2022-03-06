https://ria.ru/20220306/kholod-1776943549.html

В среду Москва окажется в арктическом мешке холода, заявил синоптик

В среду Москва окажется в арктическом мешке холода, заявил синоптик - РИА Новости, 06.03.2022

В среду Москва окажется в арктическом мешке холода, заявил синоптик

"Арктический мешок" станет прологом к мощному потеплению в столичном регионе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T17:31

2022-03-06T17:31

2022-03-06T18:01

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Арктический мешок" станет прологом к мощному потеплению в столичном регионе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя продемонстрирует жителям Европейской России, что март ни разу по климату не весенний месяц и крайне неустойчив, а значит, в очередной раз сработает народная мудрость – "Пришел марток - надевай семь порток". Произойдет так называемое "ультраполярное вторжение", которое в аккурат начнется в международный женский день, когда в условиях скоротечных зарядов снега и промозглого северо-восточного ветра, усугубляющего ощущение стужи, ночная температура понизится до минус 6-11, днем не выше минус 3-8. Но это только цветочки! Начиная со среды и до пятницы включительно, регион окажется в арктическом мешке холода с температурным фоном на 7-10 градусов ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям середины зимы. Под утро ударят январские морозы до минус 13-18, днем всего лишь минус 5-10", - рассказал Тишковец.По его словам, единственным утешением станет малооблачная погода, но это как раз тот случай, когда солнце светит, но не греет."Тем не менее, морозный стресс будет недолгим. Уже в следующие выходные ветры развернутся на западные румбы, благодаря чему потеплеет, а температура вернется в свое климатическое русло. И это будет прологом к наступлению весны по всем атмосферным фронтам. Во второй половине текущего месяца в темное время суток столбики термометров будут колебаться около 0, а в разгар дня, подогреваемые активным мартовским солнцем, станут подниматься до плюс 5-10. Такое тепло будет опережать климатический календарь на целых 2 недели. При этом снег станет интенсивно таять, и высота снежного покрова окажется ниже 10 сантиметров", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20220303/pogoda-1776268711.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода