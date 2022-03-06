https://ria.ru/20220306/karty-1776928077.html
Центробанк заявил, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России
Центробанк заявил, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России - РИА Новости, 06.03.2022
Центробанк заявил, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России
Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сохранены и доступны, картами можно пользоваться в РФ до конца срока, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:29
2022-03-06T15:29
2022-03-06T15:35
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
технологии
санкции в отношении россии
visa, inc.
mastercard, inc.
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сохранены и доступны, картами можно пользоваться в РФ до конца срока, говорится в сообщении ЦБ."Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Виза и Мастеркард, сохранены и полностью доступны. Вы по-прежнему можете пользоваться такими картами на территории России до истечения срока их действия", - сообщил Банк России.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, санкции в отношении россии, visa, inc., mastercard, inc.
15:29 06.03.2022 (обновлено: 15:35 06.03.2022)
Центробанк заявил, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России
Центробанк заявил, что карты Visa и Mastercard будут работать в России до конца их срока