https://ria.ru/20220306/karty-1776928077.html

Центробанк заявил, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России

Центробанк заявил, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России - РИА Новости, 06.03.2022

Центробанк заявил, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России

Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сохранены и доступны, картами можно пользоваться в РФ до конца срока, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:29

2022-03-06T15:29

2022-03-06T15:35

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

технологии

санкции в отношении россии

visa, inc.

mastercard, inc.

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сохранены и доступны, картами можно пользоваться в РФ до конца срока, говорится в сообщении ЦБ."Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Виза и Мастеркард, сохранены и полностью доступны. Вы по-прежнему можете пользоваться такими картами на территории России до истечения срока их действия", - сообщил Банк России.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.

https://ria.ru/20220306/servisy-1776926966.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, санкции в отношении россии, visa, inc., mastercard, inc.