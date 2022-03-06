https://ria.ru/20220306/karty-1776902335.html

Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия

Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия - РИА Новости, 06.03.2022

Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, затем банк сам выпустит карту "Мир", информирует пресс-служба РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:43

2022-03-06T11:43

2022-03-06T13:00

экономика

национальная система платежных карт (нспк)

visa, inc.

mastercard, inc.

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, затем банк сам выпустит карту "Мир", информирует пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК)."Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе", — говорится в сообщении.Все операции по российским картам зарубежных платежных систем внутри страны доступны, как и раньше. Держателям остаются доступны все средства на счетах. В то же время трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Карту "Мир" можно выпустить как на пластиковом носителе, так и в цифровой версии. Для NFC оплаты существует платежный сервис Mir Pay.При выезде за границу Банк России ранее порекомендовал брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. Сейчас это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, национальная система платежных карт (нспк), visa, inc., mastercard, inc.