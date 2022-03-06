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https://ria.ru/20220306/karty-1776902335.html
Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия
Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия - РИА Новости, 06.03.2022
Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия
Карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, затем банк сам выпустит карту "Мир", информирует пресс-служба РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:43
2022-03-06T13:00
экономика
национальная система платежных карт (нспк)
visa, inc.
mastercard, inc.
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, затем банк сам выпустит карту "Мир", информирует пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК)."Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе", — говорится в сообщении.Все операции по российским картам зарубежных платежных систем внутри страны доступны, как и раньше. Держателям остаются доступны все средства на счетах. В то же время трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Карту "Мир" можно выпустить как на пластиковом носителе, так и в цифровой версии. Для NFC оплаты существует платежный сервис Mir Pay.При выезде за границу Банк России ранее порекомендовал брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. Сейчас это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.
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экономика, национальная система платежных карт (нспк), visa, inc., mastercard, inc.
11:43 06.03.2022 (обновлено: 13:00 06.03.2022)
 
Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия

Карты систем Visa и Mastercard будут работать в России до окончания срока действия

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, затем банк сам выпустит карту "Мир", информирует пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).
"Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе", — говорится в сообщении.
Все операции по российским картам зарубежных платежных систем внутри страны доступны, как и раньше. Держателям остаются доступны все средства на счетах.
В то же время трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
Карту "Мир" можно выпустить как на пластиковом носителе, так и в цифровой версии. Для NFC оплаты существует платежный сервис Mir Pay.
При выезде за границу Банк России ранее порекомендовал брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. Сейчас это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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ЭкономикаНациональная система платежных карт (НСПК)Visa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
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