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В Альфа-банке рассказали, сколько дней Mastercard будет работать как обычно
В Альфа-банке рассказали, сколько дней Mastercard будет работать как обычно - РИА Новости, 06.03.2022
В Альфа-банке рассказали, сколько дней Mastercard будет работать как обычно
Альфа-банк считает, что карты Mastercard и Visa три дня точно будут работать как обычно, в том числе и за границей, а потом только в России, перевыпускать их не РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T02:05
2022-03-06T02:07
общество
россия
экономика
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Альфа-банк считает, что карты Mastercard и Visa три дня точно будут работать как обычно, в том числе и за границей, а потом только в России, перевыпускать их не надо, говорится в Telegram-канале кредитной организации.Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, банк рекомендует снять наличные."Перевыпускать карточки Альфа-банка не надо, мы об этом позаботились", - отмечается в сообщении.Российская Национальная система платежных карт (НСПК) ранее разъясняла РИА Новости, что карты международных платежных систем, выпущенные российскими банками, по-прежнему будут работать в России даже в случае отключения от Visa или Mastercard. Операции вместо них будет обрабатывать сама Национальная система платежных карт.
https://ria.ru/20220306/karty-1776865268.html
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общество, россия, экономика
02:05 06.03.2022 (обновлено: 02:07 06.03.2022)
 
В Альфа-банке рассказали, сколько дней Mastercard будет работать как обычно

В Альфа-банке заявили, что Mastercard и Visa будут работать как обычно три дня точно

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Альфа-банк считает, что карты Mastercard и Visa три дня точно будут работать как обычно, в том числе и за границей, а потом только в России, перевыпускать их не надо, говорится в Telegram-канале кредитной организации.
"Mastercard и Visa временно уходят из России. Что это значит? Несколько дней (полагаем, три дня точно) - всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру. Потом тоже - все карточки Visa и Mastercard Альфа-банка продолжат работать в России так же, как и прежде. За границей - временно нет", - говорится в сообщении.
Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, банк рекомендует снять наличные.
"Перевыпускать карточки Альфа-банка не надо, мы об этом позаботились", - отмечается в сообщении.
Российская Национальная система платежных карт (НСПК) ранее разъясняла РИА Новости, что карты международных платежных систем, выпущенные российскими банками, по-прежнему будут работать в России даже в случае отключения от Visa или Mastercard. Операции вместо них будет обрабатывать сама Национальная система платежных карт.
Клиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
01:37
Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России
 
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