https://ria.ru/20220306/karty-1776866543.html

В Альфа-банке рассказали, сколько дней Mastercard будет работать как обычно

В Альфа-банке рассказали, сколько дней Mastercard будет работать как обычно - РИА Новости, 06.03.2022

В Альфа-банке рассказали, сколько дней Mastercard будет работать как обычно

Альфа-банк считает, что карты Mastercard и Visa три дня точно будут работать как обычно, в том числе и за границей, а потом только в России, перевыпускать их не РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T02:05

2022-03-06T02:05

2022-03-06T02:07

общество

россия

экономика

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Альфа-банк считает, что карты Mastercard и Visa три дня точно будут работать как обычно, в том числе и за границей, а потом только в России, перевыпускать их не надо, говорится в Telegram-канале кредитной организации.Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, банк рекомендует снять наличные."Перевыпускать карточки Альфа-банка не надо, мы об этом позаботились", - отмечается в сообщении.Российская Национальная система платежных карт (НСПК) ранее разъясняла РИА Новости, что карты международных платежных систем, выпущенные российскими банками, по-прежнему будут работать в России даже в случае отключения от Visa или Mastercard. Операции вместо них будет обрабатывать сама Национальная система платежных карт.

https://ria.ru/20220306/karty-1776865268.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, экономика