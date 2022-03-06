Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220306/karty-1776865268.html
Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России
Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России - РИА Новости, 06.03.2022
Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России
Решение международных платежных систем ограничить свою работу в России в ближайшие дни не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны, но... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T01:37
2022-03-06T01:54
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775580059_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_fbf7eeca977b3f5dd30c5dfe597bbc46.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Решение международных платежных систем ограничить свою работу в России в ближайшие дни не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны, но платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены, сообщила пресс-служба кредитной организации.Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений, пояснили в банке."Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены", - указали в Сбербанке.Кредитная организация рекомендовала россиянам за рубежом заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты). В ряде зарубежных стран принимаются карты платежной системы "Мир": Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр.
https://ria.ru/20220306/poteri-1776862576.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775580059_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_bd48a1271c8df3c0637639c7bbcac5a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
01:37 06.03.2022 (обновлено: 01:54 06.03.2022)
 
Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России

Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат работать на территории России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКлиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России
Клиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Клиенты у банкоматов в отделении Сбербанка России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Решение международных платежных систем ограничить свою работу в России в ближайшие дни не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны, но платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны", - говорится в сообщении.
Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений, пояснили в банке.
"Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены", - указали в Сбербанке.
Кредитная организация рекомендовала россиянам за рубежом заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты). В ряде зарубежных стран принимаются карты платежной системы "Мир": Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр.
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
00:50
FT подсчитала, сколько могут потерять международные инвесторы в России
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала