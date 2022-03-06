https://ria.ru/20220306/karty-1776865268.html

Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России

Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России - РИА Новости, 06.03.2022

Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России

Решение международных платежных систем ограничить свою работу в России в ближайшие дни не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны, но... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T01:37

2022-03-06T01:37

2022-03-06T01:54

общество

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Решение международных платежных систем ограничить свою работу в России в ближайшие дни не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны, но платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены, сообщила пресс-служба кредитной организации.Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений, пояснили в банке."Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены", - указали в Сбербанке.Кредитная организация рекомендовала россиянам за рубежом заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты). В ряде зарубежных стран принимаются карты платежной системы "Мир": Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр.

https://ria.ru/20220306/poteri-1776862576.html

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Максим Горбачев

общество, россия