https://ria.ru/20220306/karty-1776865268.html
Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России
Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России - РИА Новости, 06.03.2022
Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России
Решение международных платежных систем ограничить свою работу в России в ближайшие дни не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны, но... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T01:37
2022-03-06T01:37
2022-03-06T01:54
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россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Решение международных платежных систем ограничить свою работу в России в ближайшие дни не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны, но платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены, сообщила пресс-служба кредитной организации.Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений, пояснили в банке."Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены", - указали в Сбербанке.Кредитная организация рекомендовала россиянам за рубежом заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты). В ряде зарубежных стран принимаются карты платежной системы "Мир": Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр.
https://ria.ru/20220306/poteri-1776862576.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия
01:37 06.03.2022 (обновлено: 01:54 06.03.2022)
Карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжат работать на территории России
Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат работать на территории России
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Решение международных платежных систем ограничить свою работу в России в ближайшие дни не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны, но платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт Visa и MasterCard будут ограничены, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны", - говорится в сообщении.
Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений, пояснили в банке.
"Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены", - указали в Сбербанке.
Кредитная организация рекомендовала россиянам за рубежом заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты). В ряде зарубежных стран принимаются карты платежной системы "Мир": Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр.