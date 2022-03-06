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Райффайзенбанк, Росбанк и МКБ прорабатывают запуск карт "Мир — UnionPay"
Райффайзенбанк, Росбанк и МКБ прорабатывают запуск карт "Мир — UnionPay" - РИА Новости, 06.03.2022
Райффайзенбанк, Росбанк и МКБ прорабатывают запуск карт "Мир — UnionPay"
Райффайзенбанк, Росбанк и Московский кредитный банк также прорабатывают возможность запуска кобейджинговых карт "Мир — UnionPay", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:13
2022-03-06T12:13
экономика
технологии
райффайзенбанк
росбанк
московский кредитный банк
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк, Росбанк и Московский кредитный банк также прорабатывают возможность запуска кобейджинговых карт "Мир — UnionPay", сообщили РИА Новости в пресс-службе этих банков."Рассматриваем, прорабатываем возможности", - прокомментировали ситуацию в Райффайзенбанке.В Райффайзенбанке достаточно наличных для удовлетворения спроса всех наших клиентов, добавили в кредитной организации. При этом важно подчеркнуть, что карты Visa и Mastercard продолжат работать на территории России без ограничений, за исключением оплаты покупок в зарубежных магазинах."Для обеспечения возможности расчетов клиентами за рубежом Росбанк планирует в ближайшее время решить вопрос по выпуску карт платежной системы UnionPay", - сообщили в Росбанке."Банк прорабатывает возможность выпуска карт платежной системы Union Pay, которые могут работать в 180 странах мира. Все карты MasterCard и Visa, выпущенные МКБ, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Держатели карт Visa и MasterCard могут расплачиваться картами, в том числе в российских интернет-магазинах, снимать наличные в банкоматах, делать переводы. Мы не фиксируем увеличения спроса на снятие наличных", - добавили в Московском кредитном банке.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.
https://ria.ru/20220306/karty-1776902335.html
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экономика, технологии, райффайзенбанк, росбанк, московский кредитный банк, россия
12:13 06.03.2022
 
Райффайзенбанк, Росбанк и МКБ прорабатывают запуск карт "Мир — UnionPay"

Райффайзенбанк, Росбанк и МКБ прорабатывают запуск кобейджинговых карт "Мир — UnionPay"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Карты национальной платежной системы "Мир"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк, Росбанк и Московский кредитный банк также прорабатывают возможность запуска кобейджинговых карт "Мир — UnionPay", сообщили РИА Новости в пресс-службе этих банков.
"Рассматриваем, прорабатываем возможности", - прокомментировали ситуацию в Райффайзенбанке.
В Райффайзенбанке достаточно наличных для удовлетворения спроса всех наших клиентов, добавили в кредитной организации. При этом важно подчеркнуть, что карты Visa и Mastercard продолжат работать на территории России без ограничений, за исключением оплаты покупок в зарубежных магазинах.
"Для обеспечения возможности расчетов клиентами за рубежом Росбанк планирует в ближайшее время решить вопрос по выпуску карт платежной системы UnionPay", - сообщили в Росбанке.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 11:43
Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия
"Банк прорабатывает возможность выпуска карт платежной системы Union Pay, которые могут работать в 180 странах мира. Все карты MasterCard и Visa, выпущенные МКБ, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Держатели карт Visa и MasterCard могут расплачиваться картами, в том числе в российских интернет-магазинах, снимать наличные в банкоматах, делать переводы. Мы не фиксируем увеличения спроса на снятие наличных", - добавили в Московском кредитном банке.
В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.
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