https://ria.ru/20220306/karta-1776904742.html

Райффайзенбанк, Росбанк и МКБ прорабатывают запуск карт "Мир — UnionPay"

Райффайзенбанк, Росбанк и МКБ прорабатывают запуск карт "Мир — UnionPay" - РИА Новости, 06.03.2022

Райффайзенбанк, Росбанк и МКБ прорабатывают запуск карт "Мир — UnionPay"

Райффайзенбанк, Росбанк и Московский кредитный банк также прорабатывают возможность запуска кобейджинговых карт "Мир — UnionPay", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:13

2022-03-06T12:13

2022-03-06T12:13

экономика

технологии

райффайзенбанк

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московский кредитный банк

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк, Росбанк и Московский кредитный банк также прорабатывают возможность запуска кобейджинговых карт "Мир — UnionPay", сообщили РИА Новости в пресс-службе этих банков."Рассматриваем, прорабатываем возможности", - прокомментировали ситуацию в Райффайзенбанке.В Райффайзенбанке достаточно наличных для удовлетворения спроса всех наших клиентов, добавили в кредитной организации. При этом важно подчеркнуть, что карты Visa и Mastercard продолжат работать на территории России без ограничений, за исключением оплаты покупок в зарубежных магазинах."Для обеспечения возможности расчетов клиентами за рубежом Росбанк планирует в ближайшее время решить вопрос по выпуску карт платежной системы UnionPay", - сообщили в Росбанке."Банк прорабатывает возможность выпуска карт платежной системы Union Pay, которые могут работать в 180 странах мира. Все карты MasterCard и Visa, выпущенные МКБ, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Держатели карт Visa и MasterCard могут расплачиваться картами, в том числе в российских интернет-магазинах, снимать наличные в банкоматах, делать переводы. Мы не фиксируем увеличения спроса на снятие наличных", - добавили в Московском кредитном банке.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.

https://ria.ru/20220306/karty-1776902335.html

https://ria.ru/20220306/perevody-1776898557.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, технологии, райффайзенбанк, росбанк, московский кредитный банк, россия