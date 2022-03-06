https://ria.ru/20220306/kanada-1776872986.html
Канада призвала своих граждан покинуть Россию
Канада призвала своих граждан покинуть Россию - РИА Новости, 06.03.2022
Канада призвала своих граждан покинуть Россию
МИД Канады призвал сограждан избегать поездок в Россию, а тех, кто находится в стране, - уехать, пока это возможно. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T05:00
2022-03-06T05:00
2022-03-06T05:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. МИД Канады призвал сограждан избегать поездок в Россию, а тех, кто находится в стране, - уехать, пока это возможно.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/kanada-1776773470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, канада
Канада призвала своих граждан покинуть Россию
МИД Канады призвал своих граждан покинуть Россию из-за ситуации на Украине