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Канада призвала своих граждан покинуть Россию
Канада призвала своих граждан покинуть Россию - РИА Новости, 06.03.2022
Канада призвала своих граждан покинуть Россию
МИД Канады призвал сограждан избегать поездок в Россию, а тех, кто находится в стране, - уехать, пока это возможно. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T05:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. МИД Канады призвал сограждан избегать поездок в Россию, а тех, кто находится в стране, - уехать, пока это возможно.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/kanada-1776773470.html
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в мире, россия, канада
05:00 06.03.2022
 
Канада призвала своих граждан покинуть Россию

МИД Канады призвал своих граждан покинуть Россию из-за ситуации на Украине

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. МИД Канады призвал сограждан избегать поездок в Россию, а тех, кто находится в стране, - уехать, пока это возможно.
"Избегайте любых поездок в Россию по причине последствий вооруженного конфликта на Украине, включая ограниченное число авиарейсов и рестрикции на финансовые транзакции", - сказано в рекомендации.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Государственный флаг Канады - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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