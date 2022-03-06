23:59 06.03.2022 (обновлено: 00:51 07.03.2022)
Кадыров рассказал о представителях семьи, готовых отправиться на Украину
Глава Чечни Кадыров заявил, что его представители его рода хотят отправиться на Украину
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при необходимости представители его рода готовы отправиться на Украину в качестве "живой силы".
Он рассказал, что в Чечне состоялось построение личного состава СОБР "Ахмат", среди которых было более 60 бойцов из рода Кадыровых.
"Они прямо сейчас хотят... внести свой вклад в освобождение Украины от бандеровщины. Только отсутствие приказа их держит в Чеченской республике, но каждый искренне надеется, что ждать осталось недолго. В случае необходимости представители рода Кадыровых, помимо собравшихся на построении, готовы направить на Украину еще больше живой силы из нашей фамилии", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.