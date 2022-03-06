https://ria.ru/20220306/kadyrovy-1776980396.html

Кадыров рассказал о представителях семьи, готовых отправиться на Украину

Кадыров рассказал о представителях семьи, готовых отправиться на Украину - РИА Новости, 07.03.2022

Кадыров рассказал о представителях семьи, готовых отправиться на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при необходимости представители его рода готовы отправиться на Украину в качестве "живой силы". РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-06T23:59

2022-03-06T23:59

2022-03-07T00:51

обострение ситуации в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при необходимости представители его рода готовы отправиться на Украину в качестве "живой силы".Он рассказал, что в Чечне состоялось построение личного состава СОБР "Ахмат", среди которых было более 60 бойцов из рода Кадыровых."Они прямо сейчас хотят... внести свой вклад в освобождение Украины от бандеровщины. Только отсутствие приказа их держит в Чеченской республике, но каждый искренне надеется, что ждать осталось недолго. В случае необходимости представители рода Кадыровых, помимо собравшихся на построении, готовы направить на Украину еще больше живой силы из нашей фамилии", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776960023.html

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луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, в мире