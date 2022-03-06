Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/kadyrovy-1776980396.html
Кадыров рассказал о представителях семьи, готовых отправиться на Украину
Кадыров рассказал о представителях семьи, готовых отправиться на Украину - РИА Новости, 07.03.2022
Кадыров рассказал о представителях семьи, готовых отправиться на Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при необходимости представители его рода готовы отправиться на Украину в качестве "живой силы". РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-06T23:59
2022-03-07T00:51
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg
ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при необходимости представители его рода готовы отправиться на Украину в качестве "живой силы".Он рассказал, что в Чечне состоялось построение личного состава СОБР "Ахмат", среди которых было более 60 бойцов из рода Кадыровых."Они прямо сейчас хотят... внести свой вклад в освобождение Украины от бандеровщины. Только отсутствие приказа их держит в Чеченской республике, но каждый искренне надеется, что ждать осталось недолго. В случае необходимости представители рода Кадыровых, помимо собравшихся на построении, готовы направить на Украину еще больше живой силы из нашей фамилии", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776960023.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, в мире
23:59 06.03.2022 (обновлено: 00:51 07.03.2022)
 
Кадыров рассказал о представителях семьи, готовых отправиться на Украину

Глава Чечни Кадыров заявил, что его представители его рода хотят отправиться на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при необходимости представители его рода готовы отправиться на Украину в качестве "живой силы".
Он рассказал, что в Чечне состоялось построение личного состава СОБР "Ахмат", среди которых было более 60 бойцов из рода Кадыровых.
"Они прямо сейчас хотят... внести свой вклад в освобождение Украины от бандеровщины. Только отсутствие приказа их держит в Чеченской республике, но каждый искренне надеется, что ждать осталось недолго. В случае необходимости представители рода Кадыровых, помимо собравшихся на построении, готовы направить на Украину еще больше живой силы из нашей фамилии", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 19:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров предложил ВСУ и СБУ вместе бороться с бандеровцами и шайтанами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала