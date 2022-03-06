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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776960023.html
Кадыров предложил ВСУ и СБУ вместе бороться с бандеровцами и шайтанами
Кадыров предложил ВСУ и СБУ вместе бороться с бандеровцами и шайтанами - РИА Новости, 06.03.2022
Кадыров предложил ВСУ и СБУ вместе бороться с бандеровцами и шайтанами
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинским военным и сотрудникам СБ Украины начать совместную борьбу с "бандеровцами, шайтанами и прочими бандитами" на... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:53
2022-03-06T19:53
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
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россия
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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ГРОЗНЫЙ, 6 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинским военным и сотрудникам СБ Украины начать совместную борьбу с "бандеровцами, шайтанами и прочими бандитами" на Украине."Я снова обращаюсь к ВСУ и СБУ с предложением совместно начать борьбу с бандеровцами, шайтанами и прочими бандитами. Если этот призыв будет трезво услышан, то есть шанс, что боевые действия закончатся гораздо быстрее", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он отметил, что в таком случае военные Украины смогут и дальше служить "на благо своего государства и народа". Глава Чечни также гарантировал, что "ни один украинский военный в таком случае не будет тронут пальцем", также не будет "задета его честь".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776868665.html
https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776955905.html
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донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), в мире
19:53 06.03.2022
 
Кадыров предложил ВСУ и СБУ вместе бороться с бандеровцами и шайтанами

Кадыров предложил ВСУ и СБУ вместе бороться с бандеровцами, шайтанами и прочими бандитами

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 6 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинским военным и сотрудникам СБ Украины начать совместную борьбу с "бандеровцами, шайтанами и прочими бандитами" на Украине.
"Я снова обращаюсь к ВСУ и СБУ с предложением совместно начать борьбу с бандеровцами, шайтанами и прочими бандитами. Если этот призыв будет трезво услышан, то есть шанс, что боевые действия закончатся гораздо быстрее", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Военнослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 03:02
Кадыров показал видео с бойцами, которые "ждут приказа пойти на Украину"
Он отметил, что в таком случае военные Украины смогут и дальше служить "на благо своего государства и народа". Глава Чечни также гарантировал, что "ни один украинский военный в таком случае не будет тронут пальцем", также не будет "задета его честь".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 19:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров рассказал Зеленскому о его единственном шансе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)В мире
 
 
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