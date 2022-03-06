https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776960023.html

Кадыров предложил ВСУ и СБУ вместе бороться с бандеровцами и шайтанами

Кадыров предложил ВСУ и СБУ вместе бороться с бандеровцами и шайтанами - РИА Новости, 06.03.2022

Кадыров предложил ВСУ и СБУ вместе бороться с бандеровцами и шайтанами

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинским военным и сотрудникам СБ Украины начать совместную борьбу с "бандеровцами, шайтанами и прочими бандитами" на... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T19:53

2022-03-06T19:53

2022-03-06T19:53

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 6 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинским военным и сотрудникам СБ Украины начать совместную борьбу с "бандеровцами, шайтанами и прочими бандитами" на Украине."Я снова обращаюсь к ВСУ и СБУ с предложением совместно начать борьбу с бандеровцами, шайтанами и прочими бандитами. Если этот призыв будет трезво услышан, то есть шанс, что боевые действия закончатся гораздо быстрее", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он отметил, что в таком случае военные Украины смогут и дальше служить "на благо своего государства и народа". Глава Чечни также гарантировал, что "ни один украинский военный в таком случае не будет тронут пальцем", также не будет "задета его честь".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776868665.html

https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776955905.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), в мире