19:11 06.03.2022 (обновлено: 19:21 06.03.2022)
Кадыров рассказал Зеленскому о его единственном шансе
Глава Чечни Кадыров предупредил Зеленского, что его может ждать участь Саакашвили
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 6 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов лично просить президента РФ Владимира Путина об убежище для Владимира Зеленского, если тот будет готов к диалогу, в противном случае Зеленского ждет участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Зеленский, если ты уйдешь в сторону Польши, тебя ждет участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить Президента России... чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо. Все это будет возможно, если ты прямо сейчас послушаешь меня и воспользуешься своим единственным шансом. Бежать некуда", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни предложил Зеленскому "выйти на него, пока не поздно". "Свяжись со мной, и я гарантирую, что найду для тебя общий язык с Владимиром Путиным, устрою встречу, а ты передашь полномочия законному президенту - (Виктору) Януковичу. <...>. Это я говорю от себя лично. Пока от себя. Принимай решение как можно скорее", - отметил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.