https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776955905.html

Кадыров рассказал Зеленскому о его единственном шансе

Кадыров рассказал Зеленскому о его единственном шансе - РИА Новости, 06.03.2022

Кадыров рассказал Зеленскому о его единственном шансе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов лично просить президента РФ Владимира Путина об убежище для Владимира Зеленского, если тот будет готов к диалогу, в РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T19:11

2022-03-06T19:11

2022-03-06T19:21

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

рамзан кадыров

в мире

украина

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россия

луганская народная республика

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ГРОЗНЫЙ, 6 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов лично просить президента РФ Владимира Путина об убежище для Владимира Зеленского, если тот будет готов к диалогу, в противном случае Зеленского ждет участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Зеленский, если ты уйдешь в сторону Польши, тебя ждет участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить Президента России... чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо. Все это будет возможно, если ты прямо сейчас послушаешь меня и воспользуешься своим единственным шансом. Бежать некуда", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чечни предложил Зеленскому "выйти на него, пока не поздно". "Свяжись со мной, и я гарантирую, что найду для тебя общий язык с Владимиром Путиным, устрою встречу, а ты передашь полномочия законному президенту - (Виктору) Януковичу. <...>. Это я говорю от себя лично. Пока от себя. Принимай решение как можно скорее", - отметил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/zelenskiy-1776956439.html

https://ria.ru/20220305/pushilin-1776847494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, рамзан кадыров, в мире, украина, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф