https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776868665.html

Кадыров показал видео с бойцами, которые "ждут приказа пойти на Украину"

Кадыров показал видео с бойцами, которые "ждут приказа пойти на Украину" - РИА Новости, 06.03.2022

Кадыров показал видео с бойцами, которые "ждут приказа пойти на Украину"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео со служащими из полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T03:02

2022-03-06T03:02

2022-03-06T03:02

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео со служащими из полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова МВД, которые, "ожидают приказа выдвинуться на Украину".На видео показаны вооруженные бойцы и военная техника.Кадыров добавил, что парни настолько жаждут этого момента, что не расстаются с амуницией и экипировкой."Каждый из них надеется, что приказ не заставит долго себя ждать. Но всему свое время. Не будем опережать события", - добавил Кадыров.Также он отметил, что именно эти бойцы "год назад ликвидировали в Чеченской Республике последнюю бандитскую группировку". До этого, по его словам, спецназовцы участвовали в многочисленных спецоперациях против террористических группировок и блестяще справлялись со сложными задачами.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/kadyrov-1776845936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, украина