https://ria.ru/20220306/javelin-1776959129.html

Войска ДНР захватили комплексы NLAW и Javelin на украинских позициях

Войска ДНР захватили комплексы NLAW и Javelin на украинских позициях - РИА Новости, 06.03.2022

Войска ДНР захватили комплексы NLAW и Javelin на украинских позициях

Управление Народной милиции Донецкой народной Республики продемонстрировало трофейное вооружение производства НАТО, захваченное на украинских позициях на южном... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T19:43

2022-03-06T19:43

2022-03-06T19:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

эдуард басурин

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой народной Республики продемонстрировало трофейное вооружение производства НАТО, захваченное на украинских позициях на южном направлении."Английский NLAW и американские Javelin, то что они на картинке всё время показывали. Поставляли тогда и сейчас продолжают поставлять. Также болгарские мины и та самая мина калибром 60 миллиметров", - рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, эдуард басурин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф