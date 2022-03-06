https://ria.ru/20220306/javelin-1776959129.html
Войска ДНР захватили комплексы NLAW и Javelin на украинских позициях
Войска ДНР захватили комплексы NLAW и Javelin на украинских позициях - РИА Новости, 06.03.2022
Войска ДНР захватили комплексы NLAW и Javelin на украинских позициях
Управление Народной милиции Донецкой народной Республики продемонстрировало трофейное вооружение производства НАТО, захваченное на украинских позициях на южном... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:43
2022-03-06T19:43
2022-03-06T19:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
эдуард басурин
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776955655_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_6f5c8eb049b78b4ef2e389d7002e30f5.jpg
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой народной Республики продемонстрировало трофейное вооружение производства НАТО, захваченное на украинских позициях на южном направлении."Английский NLAW и американские Javelin, то что они на картинке всё время показывали. Поставляли тогда и сейчас продолжают поставлять. Также болгарские мины и та самая мина калибром 60 миллиметров", - рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776957041.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776955655_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_0e21455315fe3826a8c6ab7a6729b0ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, эдуард басурин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Войска ДНР захватили комплексы NLAW и Javelin на украинских позициях
Военнослужащие ДНР захватили несколько комплексов NLAW и Javelin на украинских позициях