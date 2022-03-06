https://ria.ru/20220306/ispytaniya-1776870087.html

Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител"

Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител" - РИА Новости, 06.03.2022

Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител"

Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител в рамках первой фазы исследования проверят на здоровых добровольцах, первые участники исследования... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T03:28

2022-03-06T03:28

2022-03-06T03:30

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител в рамках первой фазы исследования проверят на здоровых добровольцах, первые участники исследования начнут получать препарат примерно через три недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.Он уточнил, что срок наблюдения за добровольцами составит один месяц. Если испытания первой фазы пройдут успешно, эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, пояснил Гинцбург.Ранее сообщалось, что центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".

https://ria.ru/20220305/plesen-1776637111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия