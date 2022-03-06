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Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител"
Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител" - РИА Новости, 06.03.2022
Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител"
Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител в рамках первой фазы исследования проверят на здоровых добровольцах, первые участники исследования... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T03:28
2022-03-06T03:30
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител в рамках первой фазы исследования проверят на здоровых добровольцах, первые участники исследования начнут получать препарат примерно через три недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.Он уточнил, что срок наблюдения за добровольцами составит один месяц. Если испытания первой фазы пройдут успешно, эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, пояснил Гинцбург.Ранее сообщалось, что центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия
03:28 06.03.2022 (обновлено: 03:30 06.03.2022)
 
Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител"

Глава НИЦ Гинцбург: "коктейль из антител" от COVID-19 исследуют на здоровых добровольцах

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител в рамках первой фазы исследования проверят на здоровых добровольцах, первые участники исследования начнут получать препарат примерно через три недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.
"Мы получили разрешение на первую фазу, после первой фазы эксперты будут решать вопрос о проведении второй фазы. Вторая фаза – это больные. Первая фаза – здоровые добровольцы. Через три недели мы начнем введение препарата, который уже наработан в нужных количествах", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что срок наблюдения за добровольцами составит один месяц. Если испытания первой фазы пройдут успешно, эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, пояснил Гинцбург.
Ранее сообщалось, что центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.
Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".
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